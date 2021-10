Cinéma : les meilleures séries télévisées récompensées au Fespaco

Des jeunes réalisatrices primées

Un seul burkinabè en compétition

En attendant la remise du très attendu Étalon d’or du Fespaco, on connait déjà les lauréats des meilleures séries télé et films d’animation qui ont été récompensés ce vendredi 22 octobre tard dans la soirée.a remporté leTandis queobtient le(que l'on peut voir sur Canal + Afrique).Le président du jury "Series TV et films d'animation" Frédéric Lavigne faisait part de son enthousiasme "La meilleure série africaine a été une surprise pour le jury. On a été unanimes parce que c'est une série très singulière qui mélange documentaire et fiction, tournée pendant des années".Dans lasur la stigmatisation des femmes, a obtenu leLeà été décerné àAvec, pour sonqui traite de la violence des gangs dans les quartiers ostracisés de sa ville natale, laa été fortement applaudie.Un documentaire qui avait retenu l'attention de notre chroniqueuse cinéma en juin dernier :"Ces prix constituent un encouragement, une reconnaissance, une validation du travail bien fait", déclarait Aïcha Macky à l'AFP . Pour la réalisatrice, qui a consacré huit ans à ce "tournage assez difficile", parfois marqué par des "rites de passage pour avoir accès à certains groupes", c’est une consécration : "C'est une fierté aujourd'hui de voir que ces sacrifices payent"., seul film burkinabé en compétition officielle dans la, a obtenu l'un des prix spéciaux les plus convoités, celui duDans la, le, attribué par la Gilde africaine des réalisateurs et producteurs, a récompensé, qui décrochede la Loterie nationale du Burkina Faso.