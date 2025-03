Cinq choses à savoir sur la présidente de Namibie, première femme au pouvoir

Netumbo Nandi-Ndaitwah devient la présidente de la Namibie et première femme au pouvoir de ce pays d’Afrique australe, vendredi 21 mars. Voici cinq choses à savoir sur "NNN", comme elle est surnommée.

La Namibie s'apprête à être dirigée par une femme pour la première fois de son histoire quand Netumbo Nandi-Ndaitwah aura prêté serment, vendredi 21 mars, comme présidente de ce pays d'Afrique australe.

Cinq choses à savoir sur la nouvelle dirigeante de ce pays de 3 millions d'habitants.

Fidèle de la Swapo

"NNN", comme elle est surnommée, est un pilier de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (Swapo). Ce mouvement de la libération du temps de l'occupation sud-africaine, converti en parti politique, gouverne la Namibie depuis son indépendance en 1990.

Désignée candidate par le politburo de la Swapo, qu'elle a rejoint adolescente, elle a été créditée de 58% des voix aux confuses élections de novembre, partiellement prolongées.

La participation a crevé le plafond dans les fiefs du parti historique au pouvoir avec respectivement 91% et 92% dans les régions d'Ohangwena et Omusati où la "porte-flambeau", un de ses surnoms, a signé ses meilleurs scores (79,7% et 82,6%).

Années moscovites

Passée par la Russie lors de son exil dans les années 1970, la militante a fait ses classes au Komsomol, l'organisation de jeunesse du Parti communiste soviétique.

Elle en a conservé des affinités avec des pays comme la Corée du Nord, qui a construit de nombreux bâtiments dans la capitale namibienne avant le durcissement des sanctions.

Conservatrice

Fille d'un pasteur anglican, Netumbo Nandi-Ndaitwah porte des positions conservatrices, étant notamment partisane d'une législation stricte en matière d'avortement, interdit sauf circonstances exceptionnelles.

Une loi votée par son parti et paru au Journal officiel le 30 décembre, interdit le mariage entre personnes de même sexe. Celle-ci définit le mariage comme une "union légale" qui est "contractée volontairement entre personnes de sexes opposés" et empêche la reconnaissance légale des mariages homosexuels conclus à l'étranger.

Quatre décennies de carrière

Netumbo Nandi-Ndaitwah a rejoint les rangs du Parlement dès 1990 avant d'entrer au gouvernement dix ans plus tard.

Après ce premier poste de ministre des Femmes et des Enfants en 2000, elle en occupe d'autres jusqu'à devenir ministre des Affaires étrangères, qu'elle restera pendant près de douze ans (2012-2024). En février 2024, elle a été élue la première femme présidente du pays.

72 ans

La présidente élue de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, du parti SWAPO au pouvoir, lors d'une conférence de presse à Windhoek, en Namibie, le jeudi 5 décembre 2024, après l'officialisation des résultats de l'élection. AP Photo/Dirk Heinrich

Née en octobre 1952, Nandi-Ndaitwah prend ses fonctions à 72 ans. Elle dirigera un pays principalement jeune avec plus de 70 % de la population âgée de moins de 34 ans, selon le recensement de 2023.

"NNN", inséparable de ses lunettes à monture dorée, prend la relève de Nangolo Mbumba, âgé de 83 ans, qui est arrivé au pouvoir en février 2024 après la mort de son prédécesseur, Hage Geingob, à l'âge de 82 ans.