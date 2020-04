Cinq choses à savoir sur le Lesotho

Le Lesotho, agité par un rocambolesque feuilleton politico-judiciaire impliquant le Premier ministre, est un petit royaume montagneux enclavé au coeur de l'Afrique du Sud à qui il fournit une bonne partie de son eau.

- "Royaume dans le ciel" -

Surnommé le "royaume dans le ciel", le Lesotho est connu pour la beauté de ses paysages montagneux. Plus de 80% du pays (30.355 km2) sont situés à une altitude supérieure à 1.800 mètres. Son point culminant est le mont Thabana Ntlenyana (3.482 m).

Les Basotho, peuple bantou d'Afrique australe, sont très largement majoritaires. Environ 80% de la population sont chrétiens.

La capitale, Maseru, est la plus grande ville du pays (250.000 habitants). Les deux langues officielles sont l'anglais et le sotho.

- Histoire mouvementée -

Ancien protectorat britannique, le Lesotho devient indépendant en 1966, année du couronnement du roi Moshoeshoe II.

Quatre ans plus tard, le roi est contraint à un exil de quelques mois par son Premier ministre, marquant le début de plus de deux décennies de troubles et de gouvernements militaires.

En 1990, le souverain est remplacé par son fils, Letsie III.

La victoire écrasante du Congrès du Lesotho pour la démocratie (LCD), en 1998, est violemment contestée. Le risque d'un "coup d'Etat" est invoqué pour justifier une intervention militaire de l'Afrique du Sud et du Botswana. Les affrontements font 75 morts, Maseru est dévastée.

En 2014, le pays est de nouveau déstabilisé par un coup d'Etat manqué. L'année suivante, le Premier ministre Thomas Thabane est battu aux élections. Après deux ans d'exil, il remporte les élections législatives anticipées en 2017.

Mais deux jours avant son investiture, son épouse Lipolelo Thabane, avec qui il est en instance de divorce, est assassinée. Deux mois plus tard, Thomas Thabane se remarie.

Début février 2020, l'affaire connaît un rebondissement spectaculaire avec l'inculpation de la nouvelle femme du Premier ministre, pour complicité de meurtre. Mis en cause dans l'affaire, Thomas Thabane qui a annoncé sa démission au plus tard fin juillet, comparaît le 24 février devant la justice et son dossier est renvoyé devant la Haute Cour sans qu'il soit formellement inculpé.

- Dépendance sud-africaine -

Le Lesotho a la particularité d'être complètement enclavé au milieu de l'Afrique du Sud.

Pays pauvre de 2,1 millions d'habitants, il importe de la nourriture de chez son puissant voisin qui attire également une bonne partie de sa population à la recherche d'un emploi.

De son côté, l'Afrique du Sud compte sur les abondantes réserves en eau du royaume. Le barrage de Katse (centre) approvisionne en électricité les villes de Pretoria et Johannesburg.

Près de la moitié des revenus des ménages provient des transferts financiers de migrants employés en Afrique du Sud, notamment dans le secteur minier.

Le Lesotho dispose aussi de quelques mines de diamants.

- 54 ans d'espérance de vie -

Frappé par le chômage, une épidémie de sida qui touche 23,8% de la population et un manque criant de services publics, le Lesotho fait partie des pays les plus pauvres de la planète.

Il est actuellement sous confinement total pour cause de pandémie de coronavirus, mais aucun cas de contamination n'y a été officiellement rapporté.

Le pays et son agriculture sont très exposés aux aléas climatiques et à la sécheresse. Près de 75% de la population vit en milieu rural et dépend directement de l'agriculture et de l'élevage. 50% de la population souffrent d'"insécurité alimentaire grave", selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

En 2018, l'espérance de vie y était seulement de 54 ans (Banque mondiale).

- Pionnier du cannabis médical -

En 2017, le pays est le premier en Afrique à autoriser la culture du cannabis médical.

Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 70% du cannabis en Afrique du Sud provient du Lesotho où la marijuana est la troisième source de revenus.