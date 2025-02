"Climaticide": des associations tentent de relancer une procédure contre TotalEnergies pour des projets pétroliers en Afrique

Quatre associations ont déposé une nouvelle plainte mi-janvier pour obtenir qu'un juge de Nanterre se penche sur un projet pétrolier controversé du géant pétrolier en Ouganda et en Tanzanie, présenté comme "climaticide", a appris l'AFP mercredi d'une source proche du dossier.

La plainte avec constitution de partie civile, qui vise à obtenir la désignation d'un juge d'instruction dans ce dossier, fait suite à une première plainte simple, déposée fin septembre 2023 par les mêmes associations, Darwin Climax Coalitions, Sea Shepherd France, Wild Legal et Stop EACOP-Stop Total en Ouganda, contre le projet pétrolier EACOP.

Cette nouvelle plainte reprend les termes de la première, présentée par Mes Vincent Brengarth et William Bourdon comme "inédite" car elle assigne la société TotalEnergies "devant le juge pénal pour des faits s'apparentant à un climaticide, et qui, jusqu’ici, n'avaient leur place que devant des juridictions civiles".

Les associations dénoncent plusieurs infractions présumées: abstention de combattre un sinistre, atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui de nature à créer un danger pour les personnes, et homicide involontaire.

Des employés du géant pétrolier français TotalEnergies sur un chantier de construction dans le parc naturel des Murchison Falls, le 22 février 2023 dans l'ouest de l'Ouganda AFP

"Face à l’attentisme peu compréhensible du parquet, tant l’ouverture d’une enquête s'imposait, compte tenu de la gravité des faits dénoncés et de leur caractère documenté, il a été décidé de déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile", a commenté pour l'AFP Me William Bourdon, conseil des quatre associations.

Contactée par l'AFP, l'entreprise n'a pas souhaité commenter.

Sollicité, le parquet de Nanterre a confirmé la réception de la plainte avec constitution de partie civile et indiqué qu'elle était "en cours d'instruction".

TotalEnergies avait annoncé en 2022 un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et la compagnie chinoise CNOOC, comprenant notamment la construction d'un oléoduc chauffé (EACOP) de 1.443 km reliant les gisements du lac Albert, dans l'ouest de l'Ouganda, à la côte tanzanienne sur l'océan Indien.

Le groupe prévoit le forage de près de 400 puits de pétrole dans le parc naturel des Murchison Falls -les chutes du Nil blanc, parmi les plus puissantes au monde- remarquable réserve de biodiversité et plus grand parc national d'Ouganda.

Carte des gisements de pétrole et du tracé de l'oléoduc EACOP (East African Crude Oil Pipeline) en Ouganda et en Tanzanie AFP/Archives

Défendu par le président Yoweri Museveni qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986, ce projet est vivement contesté par des militants et groupes de défense de l'environnement, dénonçant des expulsions forcées répétées, les violences et le harcèlement commis par les soldats ougandais contre des pêcheurs, ainsi que des cas de violences et d'exploitation sexuelles et sexistes commises par les militaires et le personnel des compagnies.

Accusations qualifiées d'"allégations" par un ministre ougandais, et contre lesquelles l'entreprise a exprimé "son plus ferme désaccord".