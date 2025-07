Coltan, étain... Comment la contrebande de minerais de RDC vers le Rwanda s'est renforcée avec la guerre

C'est une annonce qui pourrait fragiliser l’accord de paix entre les deux pays signé le 27 juin dernier. Un rapport de l'ONU, prochainement publié, révèle que l'exploitation minière illégale et la contrebande de minerais congolais vers le Rwanda ont "atteint des niveaux sans précédent".

Les enquêteurs onusiens pointent un soutien sans faille du gouvernement rwandais derrière le phénomène.

"Qu'une seule voie d'issue: le Rwanda"

Grâce à leur progression dans l’est de la République démocratique du Congo depuis 2021, les rebelles ont atteint des zones très riches en minerais: or, cuivre, étain, mais surtout coltan (qui peut être transformé en tantale, très utilisé pour l’électronique mobile).

"Avec la prise de la mine de Rubaya et d'autres mines dans le Sud-Kivu par les soldats du M23, il n’est pas étonnant de voir une hausse de la contrebande de minerai", estime auprès de TV5MONDE, Jean Keba Kangodie, directeur de plaidoyer de l’ONG pour la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles, Afrewatch.

La mine de Rubaya dans le Nord-Kivu, qui produit 15% du coltan mondial, est désormais sous contrôle du M23. Depuis 2024, des rapports onusiens attestent qu'une administration parallèle a été mise en place pour assurer le commerce et le transport de son minerais vers le Rwanda.

"Les preuves indiquent un risque croissant de fraude transfrontalière car les minerais du Nord-Kivu, en particulier le coltan de la mine de Rubaya contrôlée par les AFC/M23, ont continué d'être acheminés en contrebande vers le Rwanda", indique le rapport de l’ONU.

En février 2025, la prise de Bukavu, ville frontalière, par les rebelles a aussi permis de conquérir deux principaux points de passage vers le Rwanda, rendant le passage du minerais de contrebande d'autant plus facile.

Rien que pour la dernière semaine de mars de l’année 2025, l'ONU évoque 195 tonnes de minerais découvertes. Le transport, lui, est préféré de nuit pour "éviter d'être détectés".

"Depuis la prise de contrôle de la plupart des sites miniers par les rebelles et la perte de contrôle des frontières par l’État congolais, les exploitants locaux - qui ne pouvaient pas accéder aux centres de négoce à cause de la guerre pour écouler le minerai - ont désormais qu’une seule voie d’issue: le Rwanda", abonde Jean Keba Kangodie.

Le M23 recevait 800 000 dollars par mois

Les conquêtes militaires du M23 lors de l’année écoulée ont aussi nécessité de trouver des sources de financements importantes, explique à TV5MONDE Jean-Pierre Okenda, directeur des industries extractives à Resource Matters, une ONG qui lutte pour la transparence du secteur minier.

"La guerre a un coût. Si vous contrôlez des villes entières, il faut recruter, former, enrôler. Tout ça coûte et ça ne peut être supporté seulement par le Rwanda. Donc la solution est de faire pression sur les ressources". Jean-Pierre Okenda, directeur des industries extractives à Resource Matters

Après être exporté, les minerais sont mélangés à la production d'origine rwandaise et exportés en aval, affirme l’ONU, ce qui rend la situation sur place d’autant plus opaque.

Selon une étude de l’ONG Global Witness, spécialisée dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles, 90% du coltan (principale source du tantale), de l’étain et du tungstène, trois minerais connus sous l’appellation « 3T », exportés par le Rwanda sont introduits illégalement à partir de la RDC.

En 2024, l’ONU confirmait que le M23 recevait 800.000 dollars par mois en taxes des mines de coltan de l'est du Congo.

L'entreprise Boss Mining Solution citée par l'ONU

Derrière l'exportation illégale, l’ONU pointe notamment la responsabilité d'une société rwandaise: la Boss Mining Solution. À sa tête, des enquêteurs de l'ONU ont identifié un ancien trafiquant de minerais ayant des liens avec les rebelles qui se battent dans l'est du Congo.

La société aurait exporté des volumes importants de coltan: 150 tonnes métriques en 2024, pour une valeur d'au moins 6,6 millions de dollars. En 2024, le Rwanda a exporté 2.300 tonnes de coltan l'année dernière, selon les registres douaniers.

Onze géologues et experts miniers basés dans la région ont déclaré à l’agence de presse britannique Reuters que le Rwanda exporte beaucoup plus de coltan qu'il n'en produit. La banque centrale du Rwanda a suspendu la publication des statistiques d’exportation après la prise de Rubaya par le M23.

Accord de paix ébranlé

Ces révélations pourraient fragiliser le récent accord de paix entre la RD Congo et le Rwanda signé le 27 juin dernier sous l’égide de Washington. L'accord prévoit notamment des dispositions sur "le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités" dans l'est de la RDC et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais dans un délai de trois mois.

Un "cadre d'intégration économique régional" visant à introduire "une plus grande transparence" dans les chaînes d'approvisionnement en minerais doit être défini.

Tout cela s’ajoute à un premier rapport de l’ONU publié début juillet qui a pointé le rôle du Rwanda dans la chute des villes de Goma et Bukavu. Le Rwanda s’est pourtant jusqu’ici toujours défendu de soutenir les rebelles du M23.

Ce 8 juillet, le site d’information belge La Libre a révélé qu’une plainte avait déposée devant la justice belge ciblant neuf membres de la famille du président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, pour le pillage des sites miniers dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba.