Comment fonctionne l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ?

Examen de la commission électorale, caution, parrainages citoyens, dépôt des candidatures, scrutin au suffrage universel direct à deux tours... Comment se déroule l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ?

Les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Ble Goude célèbrent leur acquittement devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, le mercredi 31 mars 2021.

En Côte d'Ivoire le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Le scrutin peut se dérouler sur deux tours si un candidat ne dépasse pas les 50% de suffrages exprimés au second tour. Pour concourir de nombreuses étapes doivent être respectées, par une multitude d'acteurs politiques.

La Commission Électorale Indépendante (CEI) : cœur de l’organisation électorale

La CEI, créée en 2001 et affirmée comme autorité administrative indépendante par la Constitution de 2000, est l’instance centrale chargée d’organiser et superviser les élections en Côte d’Ivoire. Elle est structurée en commission centrale à Abidjan, soutenue par un réseau de commissions régionales, départementales, sous-préfectorales et communales .

Cette géographie institutionnelle permet une couverture nationale et garantit un ancrage local indispensable au fonctionnement démocratique. Les organes sont composés de représentants du pouvoir, de l’opposition, de la société civile, ainsi que du ministère de l’Intérieur.

La révision et l'affichage des listes électorales : base de la crédibilité

Le processus débute par la révision annuelle de la liste électorale. Pour la présidentielle de 2025, cette révision s’est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2024, avec plus de 12 000 centres d’enrôlement à travers le pays. Cette démarche à du être prolongée d’une semaine pour permettre aux retardataires de s’inscrire.

Chargement du lecteur...

La liste électorale provisoire a ensuite été affichée en mars 2025, permettant aux électeurs de vérifier leurs informations personnelles. Une période de réclamations a suivi, du 22 mars au 5 avril, permettant aux citoyens de corriger omissions ou erreurs avec pièces justificatives. Un dispositif qui vise à éviter les contestations post-électorales.

Collecte des parrainages pour les candidatures

Les candidats doivent ensuite recueillir un nombre minimum de parrainages d’électeurs inscrits (1% du corps électoral réparti sur au moins 50% des régions du pays) sur la liste définitive. La CEI a prévu une fenêtre de 57 jours pour cette collecte, qui s'achèvera le 26 aout prochain.

La CEI fournit des kits biométriques, principalement des tablettes pour photo, signature ; en zones isolées, des fichiers Excel ou des formulaires papier sont prévu . Ces mesures techniques permettent un renforcement de la fiabilité et la traçabilité des parrainages. les candidats doivent déposer une caution de 76000 euros au moment du dépôt de leur dossier.

Dépôt des candidatures et publication par le Conseil Constitutionnel

Une fois les parrainages recueillis, l'heure est au dépôt des dossiers, auprès de la CEI. Il seront ensuite transmis au Conseil Constitutionnel, qui vérifie l’éligibilité des candidats. La publication de la liste définitive des candidatures doit intervenir au minimum 20 jours avant le scrutin. Pendant la campagne, la CEI veille aussi à l’égal accès des candidats aux médias publics, selon les modalités fixées par décret. En 2020 lors de la dernière élection présidentielle 44 candidatures avaient été déposées. Seules4 d'entre-elles avaient été acceptées par la CEI.

Vote, dépouillement et proclamation des résultats

Les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo célèbrent à Abidjan. AP Photo/ Diomande Ble Blonde

Le jour du scrutin, la CEI supervise les opérations de vote, dépouillement, collecte des procès-verbaux et centralisation des résultats. Les résultats provisoires sont transmis dans les trois jours qui suivent au Conseil Constitutionnel, ainsi qu’à certaines instances internationales. Pour les élections présidentielles et référendaires, seule la proclamation définitive des résultats relève du Conseil Constitutionnel.

En dépit de toutes ce qui est mis en place pour assurer un scrutin juste et démocratique, certaines décisions sont venus perturber le processus. Les candidatures des principaux opposants d'Alassane Ouattara ont été écartées dès le mois de juin. Tidjane Thiam sur décision de justice et Laurent Gbagbo accusé par le pouvoir, "d'entretenir un climat de tension".