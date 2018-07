Comores : des violences en marge du référendum constitutionnel

C'est un président Assoumani confiant qui a glissé son bulletin dans l'urne ce lundi 30 juillet en matinée. L'issue du référendum fait peu de doutes puisque l'opposition à appeler à son boycott. Mais la participation reste un enjeu pour le pouvoir en place :

La démocratie, c'est la démocratie mais si on arrive à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui vont aller voter, ça prouve que, effectivement, ils sont convaincus du bien fondé du référendum et j'espère que ça va très bien se passer. Azali Assoumani, président des Comores

Or s'il y avait du monde dans le bureau de vote de Mitsoudjé, la ville natale du président, l'affluence semble avoir été moindre ailleurs dans l'archipel. Les Comoriens étaient appelé à se prononcer sur une réforme de la Constitution, réforme qui autoriserait, notamment, Azali Assoumani à se présenter pour un second mandat consécutif de 5 ans.



Un "scrutin taillé sur mesure" pour le président en place, selon l'opposition, qui dénonce la dérive autoritiare de celui qui ets aussi colonel.



Le vote s'est déroulé dans un climat tendu, avec un incident grave dans des bureaux de vote du quartier de Hankounou, dans le nord de la capitale. Des témoins racontent que des hommes sont entrés dans les bureaux de vote, ont "commencé à casser les urnes".



Ils ont ensuite passé à tabac un policier présent sur les lieux avant que l'un des protagonistes ne frappe à coups de machette sur le poignet du policier. L'homme a été hospitalisé et a perdu sa main.



Le gouvernement comorien accuse des mebres du parti d'opposition Juwa, d'être derrière cette attaque.