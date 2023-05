Comores : "On va empêcher les Comoriens de partir au risque de leur vie"

"On va empêcher les Comoriens de partir au risque de leur vie!", affirme le Président des Comores et de l'Union Africaine, Azali Assoumani. En France pour quelques jours, il espère rencontrer le président Macron afin d'aborder la question diplomatique et migratoire de Mayotte.