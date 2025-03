Condamnation de Boualem Sansal : Emmanuel Macron appelle les autorités algériennes à "lui redonner sa liberté"

Emmanuel Macron a appelé jeudi les "plus hautes autorités algériennes" à prendre des décisions "humaines et humanitaires" à l'égard de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été condamné jeudi à cinq ans d'emprisonnement ferme par un tribunal, et à "lui redonner sa liberté".