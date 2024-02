Conflit dans l'est de la RDC: du foot au gouvernement, un geste fait florès

L'équipe de foot congolaise avant la demi-finale à Abidjan le 7 février 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) entre les "Léopards" congolais et les "Eléphants" ivoiriens, faisant un geste devenu viral, une main sur la bouche, deux doigts de l'autre main sur la tempe, pour dire "on nous tue et le silence règne"