Conflit en RDC : un proche de Donald Trump rencontre le président Tshisekedi

Le président congolais Félix Tshisekedi reçoit jeudi 3 avril 2025 à Kinshasa l’Américain Massad Boulos, conseiller spécial pour l’Afrique et proche de Donald Trump. Les deux hommes discuteront de la crise dans l’est de la RDC et des investissements américains dans le pays.

Le président congolais Félix Tshisekedi, en quête de soutiens pour mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), reçoit jeudi 3 avril 2025 à Kinshasa l'homme d'affaires américain Massad Boulos, proche du président des États-Unis Donald Trump et conseiller spécial pour l'Afrique, selon la présidence congolaise.

Région riche en ressources et frontalière du Rwanda, l'est de la RDC est en proie à des conflits depuis trente ans. Mais la crise s'est intensifiée ces derniers mois. Le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par Kigali et son armée, s'est emparé fin janvier de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. Il a ensuite pris le contrôle mi-février de Bukavu, capitale de la province voisine du Sud-Kivu.

Diplomatie et investissements

Massad Boulos, Américain d'origine libanaise dont le fils est marié à la fille de Donald Trump, Tiffany, a été nommé il y a seulement quelques jours conseiller du président américain pour l'Afrique. Il était déjà conseiller spécial pour les pays arabes et du Moyen-Orient.

(Re)lire Est de la RD Congo : le M23 prend une nouvelle localité malgré un cessez-le-feu évoqué

“Massad Boulos est arrivé hier soir (mercredi, ndlr) à Kinshasa. Une rencontre avec le président Félix Tshisekedi est prévue ce jeudi à la présidence dans la capitale Kinshasa”, a déclaré à l'AFP Giscard Kusema, porte-parole de la présidence.

Le département d’État américain avait annoncé mardi la visite du conseiller spécial dans le cadre d'une mission visant à “favoriser les efforts en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC” et “promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région”.

Enjeux autour des intérêts miniers

Selon plusieurs sources diplomatiques, la question des “intérêts miniers” doit notamment être abordée. Massad Boulos doit rencontrer plusieurs dirigeants d'entreprises.

Ces dernières semaines, le président Tshisekedi a évoqué dans la presse des discussions autour d'un possible accord minier avec les États-Unis, sans toutefois préciser si des contreparties notamment sur le plan sécuritaire étaient en discussion avec Washington.

Premier producteur mondial de cobalt, la RDC détient aussi dans ses sous-sols au moins 60 % des réserves mondiales de coltan. Deuxième plus vaste pays d'Afrique, la RDC compte également parmi les plus importants producteurs de lithium, tantale et uranium, des minerais rares essentiels aux technologies avancées.

Après la RDC, Massad Boulos se rendra également au Rwanda, au Kenya et en Ouganda.