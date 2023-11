L'envol d'une plume

Congo-Brazzaville : le grand écrivain et homme politique Henri Lopes est mort

L'écrivain et homme politique congolais Henri Lopes

Ancien Premier ministre congolais et ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, le grand écrivain Henri Lopes est décédé ce 2 novembre, en France. Son ami et compatriote Alain Mabanckou salue « sa plume traversée par une ironie décapante, son humour fin et son introspection des moeurs congolaises. »