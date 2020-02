Congo : le Maire de Brazzaville suspendu pour "irrégularités"

"Pour permettre de mener des investigations appropriées sur les irrégularités constatées dans la gestion administrative et financière de la commune, Christian Roger Okemba, maire de la ville de Brazzaville, est suspendu de ses fonctions à compter du 28 février 2020", selon le texte de l'arrêté signé par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou.



Par ailleurs, dans une lettre adressée à une banque de Brazzaville, le ministre de l'Intérieur a demandé le gel d'un compte de la municipalité, d'où le maire avait ordonné un virement vers un compte privé.

Des sources proches de la municipalité indiquent que ce virement se chiffrerait à plus de 1,2 milliard de FCFA (plus de 1,9 million d'euros) et qu'il devait bénéficier à la fille du maire.



Une vaste majorité des élus du conseil municipal (67 sur 101) ont signé jeudi une pétition demandant la destitution du maire de Brazzaville.

Les élus lui reprochent "la gabegie" et la "gestion opaque et non-orthodoxe des finances" de la mairie, rapporte le quotidien les Dépêches de Brazzaville.

Ils l'accusent de détournement des fonds consacrés à l'opération "Brazza 100 jours", destinés à réparer les trottoirs et les routes de Brazzaville.



Enseignant de sciences politiques à l'université publique de Brazzaville, M. Okemba, 60 ans, originaire de la Cuvette (nord) comme le président Denis Sassou Nguesso, a été élu maire de Brazzaville en 2018.

Il avait remplacé Hugues Ngouélondélé, gendre de M. Sassou Nguesso qui a dirigé la municipalité pendant 15 ans, actuellement ministre des Sports.

Pays pétrolier d'Afrique centrale très endetté, le Congo-Brazzaville a conclu en juillet dernier un accord avec le Fonds monétaire international.



Le FMI s'est engagé à débloquer 448,6 millions de dollars sur trois ans pour renflouer l'économie du pays.

En l'échange, le FMI avait demandé au Congo-Brazzaville d'"améliorer la gouvernance, pour parvenir à plus d'efficacité et de transparence dans la gestion des ressources publiques, spécialement dans le secteur pétrolier".