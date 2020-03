Coronavirus au Burkina Faso : un mort, le premier en Afrique subsaharienne

Le covid- 19 atteint l'Afrique subsaharienne. La région reste encore peu touchée par la pandémie, même si le nombre de cas augmente rapidement.

"Nous avons enregistré dans la nuit [de mardi à mercredi ] le décès d’une patiente (burkinabè) de 62 ans, diabétique, qui était sous réanimation", a déclaré le professeur Martial Ouédraogo, coordonnateur de la réponse à l’épidémie de coronavirus.

Peuplé de 20 millions d'habitants, ce pays pauvre du Sahel compte désormais 27 cas de malades du coronavirus. A Ouagadougou, la population reste calme malgré l'annonce de ce premier décès. Et contrairement à la Côte d'Ivoire voisine, personne ne se rue dans les magasins alimentaires, a constaté un correspondant de l'Agence France-Presse.

La télévision nationale diffuse régulièrement, dans les différentes langues du pays, des messages de prévention, tandis que sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se plaignaient des mesures décidées samedi 14 mars par les autorités. Fermeture des établissements scolaires, suspension des manifestations et rassemblements publics et privés.

En Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal qui est le pays le plus touché par l'épidémie avec 27 cas. Le nombre total de cas de coronavirus s'élevait mercredi 18 mars 2020 à 588 dans toute l'Afrique (Afrique du Nord et subsaharienne), dont 16 décès (6 en Egypte, 6 en Algérie, 2 au Maroc, 1 au Soudan et désormais 1 au Burkina), selon le dernier bilan de l'AFP.

Les pays d'Afrique du Nord sont les plus touchés, l'Egypte y étant celui qui recense le plus de cas (196).



En Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud (56 millions d'habitants), principale puissance économique avec le Nigeria, compte le plus grand nombre de cas (116), a indiqué le ministère de la Santé.

L'Afrique, où le premier cas est apparu en février en Egypte, reste pour l'instant relativement épargnée par la pandémie par rapport à la Chine, à l'Europe ou aux Etats-Unis. Trente pays africains sur 54 sont touchés pour l'instant par le coronavirus.

"Le virus se répand"

Cependant le nombre de cas augmente rapidement en Afrique, poussant de plus en plus de pays, comme le Rwanda, à prendre des mesures drastiques.

Le virus "se répand, donc il est nécessaire de serrer les rangs", a réagi mercredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa, après une réunion avec les dirigeants des principaux partis d'opposition.

A l'échelle mondiale, le nouveau coronavirus a fait plus de 8 000 morts, et près de 200 000 cas d'infection ont été dénombrés depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Pour tenter de se protéger, les pays africains agissent.

Le Niger a ainsi annoncé mardi 17 mars au soir la fermeture des frontières et des établissements scolaires pour deux semaines, bien qu'aucun cas n'ait été notifié dans ce pays sahélien enclavé.

Une quinzaine de pays africains ont décidé la fermeture de l'ensemble de leur système éducatif.

Le secteur du transport aérien fait l'objet d'importantes restrictions sur tout le continent, pour tenter de limiter les contaminations importées. Tous les premiers cas de coronavirus ont été en effet des voyageurs revenant par avion d'un séjour dans un pays infecté.

Madagascar a annoncé la suspension de toutes ses liaisons aériennes avec le reste du monde à compter du 20 mars. Le tourisme, un secteur économique essentiel dans de nombreux pays africains, risque d'être durement touché.

En Afrique du Sud, plus de 1.700 personnes sont bloquées sur un bateau de croisière dans le port du Cap (sud-ouest), de crainte que certaines soient infectées.

Par ailleurs les compétitions sportives, les manifestations culturelles et les rassemblements religieux sont également visées par des mesures de restriction, d'interdiction ou de report.