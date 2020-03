Coronavirus en Afrique : « Le Covid-19 est un challenge futur, on a eu le temps pour s'y préparer » 

"Il ne faut pas céder à la psychose". Ce sont les mots du Professeur Yap Boum II, epidémiologiste, directeur d’Epicentre Afrique, le centre de recherche de Médecins sans frontières, à Yaoundé au Cameroun. Il a récemment eu à gérer l’épidémie meurtrière d’Ebola en RDCongo. De 2009 à 2014, il a dirigé le centre de recherche Epicentre de Mbara en Ouganda sur la malaria et la tubercolose.



TV5MONDE : Comment reconnaît-on les cas ?



Professeur Yap Boum II : Le COVID-19 est un virus qui affecte les voies respiratoires. Il peut se manifester par de la toux, et s’accompagner ou pas de fièvre. Si on a déjà un rhume, ces symptômes vont se rajouter à ceux du COVID-19. Il n'est pas immédiatement décelable.



Que faut-il faire quand on pense être atteint ?



Comme pour toute maladie infectieuse, il faut suivre des règles d'hygiène simples comme se laver les mains, et surtout éviter de se toucher le visage. Ce qui est évidemment compliqué car c'est un geste que l'on fait sans même s'en rendre compte.



Comment éviter la propagation ?



À partir du moment où on pense avoir été en contact avec quelqu’un qui est porteur du virus, il ne faut pas se déplacer. Il faut appeler l’hôpital et demander à ce que les équipes viennent sur place. Il faut à tout prix éviter les déplacements qui multiplient les risques de propagation. Dès qu’on prend un taxi pour aller à l’hôpital on propage le virus.

Selon vous, la meilleure mesure est d'éviter les déplacements...



Oui, et il faut communiquer. La communication est un facteur clé dans la bonne compréhension du problème afin d'éviter la psychose ou les comportements irresponsables.

La meilleure solution, c’est la prévention. C'est le choix de l’Ouganda qui a confiné plus de 600 voyageurs venant de l'étranger. Pour une fois, l’Afrique met le monde en quarantaine. Il faut aussi mettre les choses en perspective : il y a d’autres maladies beaucoup plus graves aujourd’hui comme la rougeole, qui a fait 3000 morts, ou le choléra. Le taux de mortalité d’un patient atteint d’Ebola est de 50%, celui du Covid-19 est de 3%.