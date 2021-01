Coronavirus en Afrique : quels pays vaccinent ?

La plupart des pays du continent comptent sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Union africaine (UA) pour s’approvisionner. Grâce aux dispositifs des deux organisations, l'OMS table sur 30% de la population africaine vaccinée d’ici la fin 2021.

La plupart des pays du continent sont toutefois frappés par une deuxième vague plus meurtrière qui les a forcés à revenir à des mesures sanitaires strictes. La découverte de nouveaux variants, en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, réputés plus contagieux et qui continuent à se propager dans le monde, a aussi accéléré la ruée vers les vaccins.

Dans cet article, nous recensons les pays qui ont commencé leurs campagnes de vaccination à l'échelle nationale.

Maroc

Le roi Mohammed VI a été vacciné jeudi 28 janvier contre le coronavirus, donnant ainsi le coup d’envoi à la campagne nationale de vaccination au Maroc, a annoncé un communiqué du palais royal.



Le roi du Maroc Mohammed VI se fait vacciner contre le Covid-19 au Palais Royal de Fès, donnant le coup d'envoi à la campagne de vaccination nationale, le 28 janvier 2021.



Le souverain marocain âgé de 57 ans a été vacciné au palais royal à Fès, qui n'a pas précisé quel vaccin avait été administré au roi.



Le Maroc avait indiqué fin décembre avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britannique AstraZeneca et chinois Sinopharm et il a reçu récemment les premières livraisons. La campagne de vaccination « se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus » - soit environ 25 millions de personnes -, indique le communiqué officiel. La campagne « sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d'immuniser toutes les composantes du peuple marocain (...) dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale », selon le texte. Les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans.

Algérie

Les premières doses du vaccin russe Spoutnik V devaient arriver le vendredi 29 janvier en Algérie. « La campagne de vaccination débutera symboliquement samedi [30 janvier] à partir de Blida [le premier épicentre de la pandémie en mars dernier] », a affirmé le ministre de la Communication Ammar Belhimer, en ajoutant que cette opération concernera d'abord le personnel médical, les personnes âgées et les malades chroniques.



Le premier lot russe serait réceptionné à l’aéroport militaire de Boufarik, dans la wilaya (préfecture) de Blida. La quantité de doses livrées n'a pas été précisée. Fin décembre, Alger avait annoncé avoir commandé chez son allié russe 500.000 doses de vaccin. Le plus grand pays du Maghreb (44 millions d'habitants) doit également recevoir un lot de vaccins Sinopharm dans les prochains jours en provenance de Chine, autre partenaire traditionnel de l'Algérie. Le budget global pour la campagne de vaccination devrait atteindre 20 milliards de dinars (122 millions d'euros), selon le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie.



« D'autres vaccins seront bientôt réceptionnés de Chine, d’Inde et d'autres pays », a promis M. Belhimer. Le professeur Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifique, a aussi fait état d’une commande auprès du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'université d'Oxford. « Les premières doses du vaccin AstraZeneca/Oxford sont attendues en février », a-t-il indiqué.

Égypte

L’Egypte a lancé sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus le 24 janvier, en administrant deux doses du vaccin du groupe chinois Sinopharm à un médecin et un infirmier dans un hôpital d'Ismaïlia dans l'est du pays. « L'Egypte est le premier pays d’Afrique (continentale) à avoir reçu le vaccin et (…) commencé une campagne de vaccination », a indiqué la ministre de la Santé, Hala Zayed.



L'Egypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec quelque 100 millions d’habitants, a reçu ses premiers lots de vaccins Sinopharm en décembre. « Toutes les équipes médicales recevront le vaccin gratuitement, c'est leur droit », a ajouté Mme Zayed. Après le personnel de santé, la priorité sera la vaccination des « personnes atteintes de maladies chroniques puis (des) personnes âgées », avait indiqué le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Toutefois, la ministre, qui a elle-même participé aux tests cliniques en 2020, a précisé que « ceux qui ont les moyens financiers paieront » pour obtenir le vaccin.

L’Egypte a signé des contrats avec « trois entreprises anglaise, chinoise et russe », s'assurant 100 millions de doses dont une partie attend d'être livrée, a affirmé Hala Zayed. Aspirant à devenir le premier fournisseur du continent, Le Caire « signera dans les semaines à venir des contrats pour la fabrication » locale de vaccins avec des entreprises internationales, a-t-elle ajouté.

Afrique du Sud

Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud devrait recevoir « un million » de doses lundi 1er février, négociées directement avec le laboratoire AstraZeneca, a annoncé le ministre de la Santé, Zweli Mkhize.



Le pays africain le plus touché par le virus, avec plus d'1,4 million de cas et près de 43.000 décès officiels fin janvier, a aussi garanti l’accès à neuf millions de vaccins auprès du laboratoire Johnson&Johnson et devrait recevoir 12 millions de doses de Covax.

Lors du sommet virtuel de Davos, le chef d’Etat sud-africain, Cyril Ramaphosa, a fustigé les pays riches qui « accaparent » les vaccins, s’indignant contre le « nationalisme vaccinal ». Il a appelé ceux qui ont les moyens d'acquérir « jusqu'à quatre fois ce dont leur population a besoin », à mettre à disposition leurs doses excédentaires.

les Seychelles

Le président des Seychelles et plusieurs dizaines de personnalités se sont fait vacciner dimanche 24 janvier contre le Covid-19, faisant de l'archipel de l’océan Indien le premier pays d'Afrique à lancer sa campagne de vaccination. Le président Wavel Ramkalawan a été le premier à se faire vacciner lors d'une séance à l'hôpital de Victoria retransmise en direct sur les télévisions et radios du pays.

Les Seychelles ont reçu 50.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, offertes par les Émirats arabes unis, qui entretiennent des liens diplomatiques étroits avec les Seychelles. L'ensemble de la population des Seychelles, soit 95.000 personnes, doit être à terme vaccinée, sur la base du volontariat. Le président Ramkalawan a précisé que son pays attendait également 50.000 doses du vaccin d'AstraZeneca/Oxford, un don du gouvernement indien qui devrait arriver aux Seychelles fin janvier.

Île Maurice

L'île Maurice a débuté sa campagne de vaccination contre le Covid-19 mardi 26 janvier, une opération cruciale pour cette île de l’Océan Indien qui compte sur le vaccin pour relancer son secteur touristique, durement touché par la pandémie.

Selon le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, la campagne visera dans un premier temps tout le personnel médical dédié au traitement du Covid-19 ainsi que celui affecté à l'aéroport pour l'accueil de passagers.

Le démarrage de la campagne s'appuie sur un don de 100.000 doses de vaccins du gouvernement indien. Il s'agit du vaccin développé par l'université d'Oxford-AstraZeneca fabriqué en Inde, aussi connu localement sous le nom de Covishield.

Quelque 200.000 doses supplémentaires doivent arriver d'Inde d'ici fin mars, a pour sa part annoncé le ministre des Affaires étrangères, Nandkumar Bodha. Il a également déclaré que l'île Maurice a acheté 240.000 doses de vaccins par le biais du système Covax, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de partenaires privés pour un accès équitable aux vaccins.