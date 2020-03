Coronavirus: le Togo adopte des mesures strictes de protection

Le gouvernement togolais a annoncé dans la nuit de lundi à mardi une série de mesures strictes de protection, dont la suspension de certaines lignes aériennes et les rassemblements de plus de 100 personnes, face à la pandémie de coronavirus qui compte de plus en plus de cas en Afrique de l'Ouest.

"Le gouvernement, après analyse de la pandémie dans le monde, notamment en Afrique de l’Ouest (...), décide à ce stade de la suspension pour deux semaines, à partir de vendredi 20 mars, de toutes les liaisons aériennes, en provenance des pays à haut risque, à savoir l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne", a annoncé le ministre de la santé Moustafa Mijiyawa, à l'issue d'un conseil des ministres spécial.

Il est également prévu l'annulation de tous les événements internationaux pendant trois semaines et la suspension des missions officielles non essentielles vers les pays à haut risque.

"L’auto-isolement de 14 jours est obligatoire pour toute personne arrivant au Togo et ayant séjourné dans un pays à haut risque", précise le communiqué.

Le gouvernement interdit tout "rassemblement de plus de 100 personnes sur toute l'étendue du territoire pour un mois" et a décidé de débloquer "2 milliards de FCFA" (3 millions d'euros) pour répondre à la pandémie.

Le secteur de la santé est particulièrement fragile au Togo. Le pays manque de structures hospitalières et de matériel.

Plusieurs pays de la région ont annoncé avoir recensé de nouveaux cas de coronavirus ces derniers jours et de nombreux pays, dont le Ghana voisin, et la Côte d'Ivoire ont mis en place d'importantes mesures de sécurité similaires dont la fermeture de liaisons aériennes et des écoles.