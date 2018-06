Côte d'Ivoire : après les inondations, l'heure est aux réparations et aux interrogations

Le coeur économique de la Côte d'Ivoire est dévasté. Au fur et à mesure que l'eau se retire, elle laisse apparaître des scènes de chaos.



A certains endroits, selon les habitants, l'eau est montée jusqu'a 2,50m.

Une pluie diluvienne est en effet tombée sans interruption dans la nuit de lundi à mardi.



La ville bâtie sur une lagune aux nombreuses zones innondables se retrouve une nouvelle fois noyée. Les quartiers de cocody, port bouet et Adjamé sont les plus touchés. Entraide grâce aux réseaux sociaux Ce qui ont tout perdu doivent maintenant trouver où se reloger. Les autres doivent quitter les zones à risques. Les autorités débordées, par ce flot de sinistrés n'arrivent pas à offrir une réponse adaptée malgré une cellule de crise mise en place,

alors ce sont les habitants eux-mêmes qui s'entraident sur les réseaux sociaux.



En partageant ainsi les informations, ils peuvent éviter les zones à risque ou conaître les gestes à adopter. Surtout, ce sont les appels aux dons qui se multiplient pour les vêtements, les vivres, ou encore de l'argent. Beaucoup d'Abidjanais s'impliquent comme ils le peuvent.



Avec la douleur du drame, c'est désormais la colère et les interrogations qui refont surface : mauvaise gestion de la voirie, manque des canaux d'évacuation, urbanisation anarchique... Depuis quatre ans, la saison des pluies est devenue le cauchemar d'Abidjan.