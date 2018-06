Côte d'Ivoire : au moins 15 morts dans des inondations

L'eau est brusquement montée, inondant plusieurs quartiers de la capitale. "C'était une piscine !", rapporte Amadou N'Diaye, un habitant de Abidjan.



En à peine quelques heures, de simples cours d'eau se sont transformés en torrents de boue emportant tout sur leur passage. Le plus lourd bilan concerne Cocody Riviera où l’on dénombre six victimes emportées par des torrents d’eau et de boue. Selon les témoignages, le niveau de l'eau est monté jusqu'à 2 mètres cinquante par endroits.

On a cherché à se mettre à l'abri mais nos véhicules ont été emportés. Un rescapé

Comme ce sinistré, ils ont été des centaines à être surpris par le déluge. D'autres habitants ont tout perdu. Maisons effondrées, voitures renversées, routes coupées... Les dégâts matériels sont énormes.

Les services de secours aident les sinistrés et tentent de retrouver d'éventuelles victimes. Une tâche qui pourrait se compliquer ces prochains jours car de nouvelles pluies sont attendues.L'absence de canalisations adéquates et les constructions en zones inondables rendent les pluies mortelles à Abidjan depuis plusieurs années. Les problèmes d'urbanisation de la capitale de 5 millions d'habitants constituent un véritable défi pour la Côte d'Ivoire.