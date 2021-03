Côte d'Ivoire : "Je serai bientôt avec vous", le message de Laurent Gbagbo à ses partisans

Sens du timing

En octobre 2020 déjà, à quelques jours de l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo, 75 ans, réaparaissait dans le débat de manière fracassante en accordant un long entretien à TV5MONDE, depuis Bruxelles où il réside depuis son aquittement par la Cour pénale internationale en 2019 après huit années de détention et de procès.

Les élections législatives du 6 mars marquent une étape importante dans le retour de l'ancien président sur le terrain politique ivoirien. La branche du Front populaire ivoirien (FPI) qui lui est restée fidèle présente des candidats pour la première fois depuis la chute de Gbagbo en 2011. Le FPI était jusque-là représenté par une branche emmenée par l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan accusé par les gbagbistes de rouler pour Alassane Ouattara.

Retournements d'alliance

Les pro-Gbagbo seront donc présents sous la bannière d'une coalition de partis baptisée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS). Ce groupement a signé une alliance électorale avec le plus grand parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), de l'ancien président Henri Konan Bédié. Celui-là même qui, aux dernières législatives en 2016, était allié au Rassemblement des Républicains (RDR) d'Alassane Ouattara sous une bannière RHDP. Cette alliance avait obtenu la majorité absolue avec 167 sièges sur 255 avant de voler en éclat. Ouattara et Bédié, ennemis d'hier devenus alliés, étaient alors redevenus ennemis avant que Bédié et Gbagbo, également ennemis d'hier, ne s'allient aujourd'hui contre Ouattara. "Nous n'avons pas la même idéologie, concède à l'AFP un haut-responsable du PDCI, mais qu'on le veuille ou non, Gbagbo a une aura populaire".

Réconciliation

Officiellement, derrière ce pragmatisme électorale, les deux anciens présidents de la Côte d'Ivoire expliquent vouloir conquérir la majorité au Parlement pour "éviter la consolidation d'un pouvoir absolu dans (leur) pays (...) et réconcilier les Ivoiriens".

La présidentielle de 2020 et les violences qui l'ont accompagnée ont laissé des traces. Les 87 morts et 500 blessés sont venus s'ajouter aux 3000 morts de la crise post-électorale de 2011. Après de longues semaines de crispation fin 2020, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont renoué le dialogue. Le pouvoir a concédé quelques gestes d'apaisement, comme la libération d'opposants arrêtés après la présidentielle du 31 octobre dernier. Fin 2020, également au nom de la réconciliation et de l'apaisement, le président Alassane Ouattara octroyait à Laurent Gbagbo deux passeports et répétait qu'il était favorable à son retour.