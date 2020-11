Côte d'Ivoire : la résidence de l'opposant Henry Konan Bédié encerclée par les forces de l'ordre

La résidence d'Henri Konan Bédié, chef de l'opposition en Côte d'Ivoire ne reconnaissant pas la réélection du président Alassane Ouattara, a été encerclée mardi par les forces de l'ordre. Une centaine d'hommes ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les journalistes et les militants et empêcher la tenue d'une conférence de presse que devait donner l'opposition, qui entend former "un gouvernement de transition".