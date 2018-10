Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo demande l'acquittement devant la CPI

Ses supporters les plus motivés se sont rassemblés devant le siège de la CPI à la Haye aux Pays-Bas. Ils réclament tous la libération de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Son procès, toujours très suivi, le sera encore plus cette semaine alors que les avocats de l'ex président réclament un acquittement pur et simple.



L'accusation n'est certes pas d'accord avec cette approche et le fait savoir dès l'ouverture de l'audience.



Il y a dans notre acte d'accusation, des preuves qui ont été soumises et discutées devant la cour, et qui permettrait à un tribunal de condamner l'accusé pour les charges retenues contre lui. Crimes contre l'humanité Laurent Gbagbo est accusé de crimes contre l'humanité au côté de Charles Blé Goudé, un allié proche, ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes.



Les faits remontent à la crise post électorale de 2010- 2011 en Côte d'Ivoire. Le président avait refusé de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattarra reconnu vainqueur de la présidentielle. Les violences consécutives ont fait plus de 3000 morts en cinq mois.



Laurent Gbagbo est détenu à la Haye depuis 2011 et son procès a commencé en janvier 2016. Il a toujours plaidé non coupable.