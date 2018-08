Côte d'Ivoire : le président Alassane Ouattara amnistie l'ex-"Dame de fer" Simone Gbagbo

La première concernée doit être la première surprise, même si les rumeurs allaient bon train. Personne n'y croyait vraiment mais le président ivoirien Alassane Ouattara l'a bel et bien annoncé ce lundi 6 août. Comme près de 800 autres Ivoiriens, Simone Gbagbo est amnistiée et sera libérée prochainement :



"Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010." Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire

Parmi les amnistiés donc, rien de moins que l'ex-"Dame de fer" de Côte d'Ivoire , l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu à la Haye (Pays-Bas). Simone Gbagbo a été elle-même condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, comme deux ministres de l'ancien régime : Lida Kouassi, condamné à 15 ans et Assoa Adou, condamné à 4 ans.



À deux ans de la fin de son mandat, Alassane Ouattara répond ainsi à ceux qui l'accusent d'avoir pratiqué une "justice des vainqueurs" : "Avec cette amnistie, Alassane Ouattara tente de contrer les critiques qui lui reprochent de ne pas avoir assez oeuvré pour la reconciliation nationale tant promise. Un pardon qui arrive dans un contexte pré-électoral, en pleine crise de la coalition au pouvoir, alors que sa gouvernance vient d'être épinglée dans un rapport confidentiel des ambassadeurs de l'Union européenne", explique Pierre Akpro, correspondant de TV5MONDE.



Un rapport qui qualifie de "faille majeure" du bilan d'Alassane Ouattara cette réconciliation nationale "sacrifiée" selon les chefs de missions diplomatiques européens sur l'autel de l'impunité et de l'amnésie. Et ce en dépit de la création d'une commission dédiée mais aux résultats vides de sens, selon ce rapport.