Côte d'Ivoire : Le procès de Charles Blé Goudé, suivi de près par les anciens jeunes patriotes

Il porte toujours la chemise à l'effigie de son héros Charles Blé Goudé.



Bly Roselin est l'un des membres fondateurs du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), mouvement crée par Charles Blé Goudé, lors de la crise de 2002 dans l'objectif de protéger les institutions.



Aujourd'hui, ses membres sont rivés au poste pour suivre le procès à la Cour pénale internationale (CPI) de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé.



Seka Lord Achy était jeune patriote à l'époque.



''Sincèrement dit à Yopougon, on a vraiment souffert, on n'aimerait plus que cela arrive à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous faisons tout pour qu'il y ait la paix. Nous voulons la réconciliation mais il y a deux acteurs clés de cette paix et de cette réconciliation qui ne sont pas avec nous'', regrette ce membre du Cojep.

Reconquête du pouvoir en 2020

Ses partisans espèrent ne jamais avoir à revivre des crises post-électorales comme celles de 2002 et 2011.



Yue Mariam, quatrième secrétaire adjoint du Cojep, raconte : "Cette crise-là a traumatisé toute femme ivoirienne digne de ce nom parce-que dans une crise, dans une guerre, ce sont nos maris qui sont visés, nos enfants qui sont visés."



Depuis 2015, le Cojep se positionne en parti politique et l'objectif est clair, comme l'explique Bly Roselin, premier secrétaire exécutif adjoint : "Notre vocation première, c'est la conquête de pouvoir d'Etat, pour pouvoir l'exercer par tous les moyens possibles par les voies démocratiques. Donc il faut qu'on s'organise en conséquence. Nous ne sommes pas pressés, nous prenons l'escalier pendant que les autres ont pris l'ascenseur."



Tous ici espèrent le retour de Charles Blé Goudé pour la reconquête du pouvoir en 2020.