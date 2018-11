Côte d'Ivoire : les licenciés du journal Fraternité Matin font de la résistance

Marceline Gneproust est venue à la rédaction ce mardi matin, mais le coeur n'y est pas. Le bandeau rouge, c'est une façon de protester contre le plan social qui s'abat sur Fraternité matin. 123 salariés seront licenciés, pami eux 11 journalistes soit le quart de la rédaction. Marceline Gneproust, 28 ans de boîte, en fait partie.

On ne peut pas licencier des travailleurs tout en sélectionnant les meilleurs. Si je prends le cas des journalistes, vous avez des journalistes primés. Moi-même qui vous parle, sans prétention je suis prix Ebony du meilleur journaliste de l'année 2012, je suis prix panafricain. Alakagni Hala qui est assis près de moi, il est prix CNN, dans notre métier quand on vous parle du prix CNN on sait ce que c'est.

Marceline Gneproust, journaliste ivoirienne