Côte d'Ivoire : pénurie de gaz butane

Sur les étals d'Abidjan, les bouteilles de gaz butane sont désesperèment vides. Cela fait plusieurs semaines que le problème persiste. Et pour s'en procurer, les particuliers comme les professionnels doivent bien souvent s'armer de patience avant de débourser une somme conséquente.

Avant on payait cela 2200 francs CFA et les bouteilles étaient bien chargées. Maintenant on paie la bouteille 3000 francs CFA, et une fois chargée, elle ne dure que trois jours voire quatre. Natacha Kouadia, restauratrice

En matière économique, jamais de hasard, si les prix flambent, c'est simplement que le marché répond à la loi de l'offre et de la demande.



Mais pourquoi la capitale économique ivoirienne manque-t-elle aujourd'hui de butane ? Pour sa consommation intérieure, le pays importe le gaz. Or dernièrement, les autorités ont dû refouler une cargaison non conforme.

Il s'agit d'un butanier qui est venu avec une cargaison de butane et nous avons testé le produit. Quand la production n'est pas conforme, nous sommes tenus de rejeter ce produit. Ibrahima Diaby, directeur général de la compagnie publique Petroci

Résultat : les Abidjanais se débrouillent tant bien que mal. Certains se tournent à nouveau vers le charbon qui subit à son tour la même loi de l'offre et de la demande. Les autorités ivoiriennes l'affirment : la situation devrait bientôt se débloquer avec l'arrivée de deux bateaux butaniers. Les habitants d'Abidjan les attendent de pied ferme.