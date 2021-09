Côte d'Ivoire : un hélicoptère de l'armée disparu dans le Nord

L'hélicoptère "en mission de reconnaissance sur la ligne frontalière nord (près du Mali et du Burkina) a perdu tout contact avec la station de contrôle, vers 02H00", explique un bref communiqué. "Les recherches sont en cours pour localiser l'appareil qui, a priori, se serait crashé", ajoute le texte.

L'appareil qui se dirigeait vers Korhogo, grande ville du nord de la Côte d'Ivoire située à une centaine de kilomètres des frontières malienne et burkinabè, a disparu des radars au niveau de Ferkéssédougou, quelques dizaines de kilomètres plus à l'est.



Des riverains de plusieurs villages de la région de Ferkéssédougou ont confirmé à l'Agence France Presse avoir entendu un bruit assourdissant dans la nuit de jeudi à vendredi 10 septembre.

L'armée ivoirienne mobilisée dans le nord

"Les enquêtes se poursuivent" pour déterminer l'identité des pilotes et la cause de l'accident, a indiqué à l'AFP une source militaire.



L'armée est mobilisée dans le nord de la Côte d'Ivoire qui a connu récemment plusieurs attaques de djihadistes présumés, notamment à la frontière avec le Burkina Faso (nord-est).



Quatorze soldats avaient été tués en juin 2020 dans une attaque contre l'armée ivoirienne à Kafolo et dans cette même localité, trois autres soldats ont été tués en mars dernier. Plus récemment, en juin dernier, deux soldats et un gendarme sont décédés avoir roulé sur un engin explosif, dans le nord-est du pays.



Des précédents

En 2017, l'armée ivoirienne s'est dotée de ces hélicoptères de combats, fabriqués en Russie et largement employés dans la guerre d'Afghanistan, pour reconstituer sa flotte détruite en 2004.

Un appareil s'est crashé en décembre 2019, à Bouaké, sans faire de blessés.

En mars 2020, un autre appareil du même type s'est écrasé à l'aéroport d'Abidjan, faisant cette fois-ci deux blessés.