Côte d'Ivoire : une amnistie qui fait mal aux victimes de la crise post-électorale de 2011

Depuis sept ans, Karim Coulibaly ne se déplace plus qu'en béquilles. Ce père de famille a perdu sa jambe gauche en 2011, à la suite d'une blessure par balle. Sa vie s'en est trouvée bouleversée... Forcé de troquer son métier de chauffeur de taxi contre un petit boulot dans ce kiosque à café.

Pour lui, comme pour d'autres victimes de la crise post-électorale ivoirienne, l'amnistie proposée par le président Alassane Ouatara a un goût bien amer.

Jusque-là on n'a pas été pris en charge, on n'a pas été indemnisé comme il se doit correctement et aujourd'hui on nous parle d'amnistie pendant que ceux qui nous ont tué, qui nous ont rendu meurtri , qui nous ont rendu mutilé, aujourd'hui ont été libérés par une amnistie qui leur donne le pouvoir de pavaner dans la ville, vraiment cela me fait mal.

Karim Coulibaly, Président de l'association des mutilés de la crise de 2011