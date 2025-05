Côte d'Ivoire: décès du président honoraire du principal parti d'opposition

Philippe Cowppli-Bony, second en partant de la droite, président honoraire du parti d'opposition ivoirien PDCI, lors d'une rencontre avec le président Alassane Ouattara, à gauche, au palais présidentiel d'Abidjan le 11 mars 2024 Le président ivoirien Alassane Ouattara (L), the president of the Democratic Party of Cote d'Ivoire (PDCI) Tidjane Thiam (R), the President's Chief of Staff Fidele Sarassoro (2nd L) and honorary president of the PDCI Philippe Cowppli-Bony (2nd R) pose for a photograph during a meeting at the Presidential Palace in Abidjan on March 11, 2024.