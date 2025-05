Côte d'Ivoire: la coalition d'opposition réitère son appel au dialogue politique, avant un grand meeting

La principale coalition de partis d'opposition en Côte d'Ivoire, la CAP-CI, qui doit tenir un grand meeting samedi, a de nouveau appelé lundi à un "dialogue" avec les autorités pour permettre à plusieurs candidats exclus de participer à la présidentielle du 25 octobre.

Quatre figures de la politique ivoirienne sont pour l'heure radiées de la liste électorale et écartées de la course: le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Tidjane Thiam pour des questions de nationalité, l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-Premier ministre Guillaume Soro, tous trois pour des condamnations judiciaires.

"Nous sommes déterminés à aller au dialogue et nous nous battons pour ça. Pour garantir des élections apaisées, il faut aplanir les divergences, réformer les institutions électorales et faire de la transparence un impératif non négociable", a déclaré lundi M. Blé Goudé, dont le parti Cojep est membre de la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire (CAP-CI).

Une rencontre avec le parti au pouvoir est prévue prochainement, mais le gouvernement écarte pour l'instant la convocation d'un dialogue politique, estimant que celui-ci a eu lieu en 2022.

La CAP-CI, composée de 24 partis, dont le PDCI, doit tenir son premier grand meeting samedi, dans la commune populaire de Yopougon, près d'Abidjan.

"Nous appelons tous les Ivoiriens sans casquette politique qui veulent une élection apaisée, inclusive, un scrutin équitable (...), au nom de la paix nous les appelons à se mobiliser massivement pour le meeting", a poursuivi M. Blé Goudé, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, martelant que ce rassemblement devait être "pacifique".

La CAP-CI réclame également une révision de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre, notamment pour réinscrire les candidats écartés, et une réforme de la commission électorale indépendante.

Cette coalition compte dans ses rangs le parti de l'ex-Première Dame Simone Ehivet Gbagbo et celui de l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, tous deux candidats déclarés et éligibles. Pour l'heure, aucune candidature commune n'est à l'ordre du jour au sein de celle-ci.

MM. Gbagbo et Soro n'ont quant à eux pas rejoint cette initiative.

L'ancien ministre ivoirien et candidat déclaré à la présidentielle Jean-Louis Billon, lors d'une conférence de presse à Abdijan le 26 mai 2025 AFP

Lundi, l'ex-ministre Jean-Louis Billon, autre candidat déclaré à la présidentielle, tenait une conférence de presse au même moment.

Ce dissident du PDCI a souhaité que son parti désigne un nouveau candidat, étant donné que M. Thiam est inéligible, affirmant que son "ambition est intacte".

Le parti au pouvoir devrait quant à lui désigner son candidat fin juin: le président sortant Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé quant à un éventuel quatrième mandat.