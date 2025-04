Côte d'Ivoire: le principal parti d'opposition vote pour Thiam candidat à la présidentielle

La course à la présidentielle s'accélère en Côte d'Ivoire à six mois du scrutin. Tidjane Thiam, ancien ministre et banquier international, doit être élu mercredi candidat du principal parti d'opposition, lors d'une convention à laquelle il est le seul à s'être présenté.