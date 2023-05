Côte d'Ivoire : les filles à l'honneur au concours "Miss Mathématique"

Par TV5MONDE CLEOPHAS MOSALA, LAURE DE MATOS

Environs 500 jeunes filles ont participé, samedi 27 et dimanche 28 mai, à Abidjan et à Yamoussoukro, au concours "Miss Mathématique''. Une compétition organisée par la société mathématique de Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années. Objectif : faire aimer la discipline et attirer le maximum de jeunes filles dans un environnement où elles sont sous-représentées.