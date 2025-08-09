Côte d'Ivoire : manifestation, alliance ou dialogue, quelle stratégie de l'opposition à 3 mois de la présidentielle?

Plusieurs membres de l'opposition ivoirienne ont organisé une marche à Abidjan, ce samedi 9 août 2025. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, pour protester contre un quatrième mandat d'Alassane Ouattara et l'éviction de quatre figures de l'opposition à l'élection présidentielle.

Ce samedi 9 août 2025, une marche a été organisée à Abidjan en Côte d'Ivoire par des membres de l'opposition ivoirienne, le Parti des peuples africains (PPA-CI) de Laurent Gagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de Tidjane Thiam. Le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N'Guessan y a participé également.

L'objectif de cette manifestation était de montrer l'opposition à un quatrième mandat d'Alassane Ouattara et l'éviction des principales figures de l'opposition. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues, dans le calme. Il s'agissait de la première sortie commune des deux principaux partis d'opposition.

Samedi 25 octobre, les électeurs ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire le président de la République. Le président actuel Alassane Ouattara est candidat à sa réélection. Deux autres personnalités sont candidates : l'ancienne Première dame Simone Ehivet Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, l'ancien premier ministre. En revanche, quatre membres importants de l'opposition, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, ont été exclus du scrutin.

Une opposition ivoirienne en ordre dispersé

Actuellement, l'opposition ivoirienne tente tant bien que mal d'exister. Elle n'arrive pas à s'unir malgré des revendications quasiment identiques : pas de quatrième mandat pour Alassane Ouattara, retour des opposants sur les listes électorales, réforme du système électoral...

Mais des rapprochements interviennent. En juin, le PPA-CI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam se sont réunis au sein du Front commun, une coalition formée de ces deux formations politiques. La présidente du Mouvement des générations capables (MGC), Simone Ehivet Gbagbo, et le représentant de l'Afrique centrale et occidentale auprès des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et vice-président de l'Alliance internationale des Brics, Ahoua Don Mello, ont annoncé qu'ils souhaitaient "ouvrir un dialogue", comme le rapportent nos confrères de Jeune Afrique.

"Nous allons discuter, échanger. Nous sommes tous deux de la gauche, nous avons des objectifs communs que nous allons approfondir et faire une bonne campagne ensemble", a déclaré l'ancienne Première dame au terme d'une rencontre qui s'est tenue, vendredi 8 août, dans ses bureaux.

Vidéo diffusée sur le compte Facebook de la candidate Simone Gbagbo :

Interrogée sur la question du déroulement du scrutin, la candidate a répondu : "Sur la manière dont l'élection s'organise, le problème est toujours entier. C'est l'un des sujets que nous traitons et nous n'avons pas encore obtenu les réponses que nous souhaitons." Et ce rapprochement leur permettrait de peser davantage et d'avoir des conditions qui "soient améliorées, sans heurts et sans violences comme nous avons connu en 2010".

Adopter une stratégie commune

En résumé, les deux candidats vont "adopter la même stratégie pour les élections de 2025 tout en harmonisant l'opposition idéologique sur les questions qui concernent l'avenir de la Côte d'Ivoire et du continent", a ajouté Ahoua Don Mello, qui a été démis de ses fonctions de vice-président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), après son annonce de se présenter à l'élection d'octobre.

Toujours selon Jeune Afrique, Ahoua Don Mello, l'ex-Premier ministre, a rencontré l'ancien ministre, inéligible, Charles Blé Goudé et il doit s'entretenir dans les "jours à venir plusieurs autres acteurs politiques de gauche" ont fait savoir ses équipes.

Dialoguer avec le parti du pouvoir

Charles Blé Goudé est aussi à la tête de la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire (CAP-CI) et a participé à des rencontres avec des représentants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir).

"L'objectif est de passer en revue les différents points, que ce soit les préoccupations de l'opposition, notamment réunies au sein du CAP-CI, et les préoccupations du RHDP", a expliqué Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu le 11 août prochain, rapporte le site d'information Africa 24.

À moins de trois mois de l'élection présidentielle, le climat reste incertain en Côte d'Ivoire. La marge de manoeuvre de l'opposition est assez faible avec des candidats inéligibles et des partis dispersés. Et la CAP-CI, dont ne fait pas partie le PPA-CI de Laurent Gbagbo, est la seule coalition à avoir des candidats éligibles.

La fin du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle est fixée au 26 août.