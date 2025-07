Côte d'Ivoire : "moment historique", "violation" de la loi... les réactions à la candidature de Alassane Ouattara

En ma qualité de Secrétaire Exécutif du RHDP, c’est avec une immense fierté et une profonde satisfaction que j’ai écouté, ce mardi 29 juillet 2025, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République et Président du RHDP, annoncer, en toute conscience et avec un… pic.twitter.com/NE8U0qJW3f