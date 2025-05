Côte d'Ivoire: polémique autour de tarifs préférentiels dans un hôpital parisien pour des élus

L'opposition ivoirienne et de nombreux internautes dénoncent ce lundi 19 mai la signature d'une convention entre plusieurs institutions comme le Sénat et la compagnie aérienne française Corsair, qui permet notamment à des élus et leurs familles de bénéficier de tarifs préférentiels dans un hôpital à Paris.