Côte d'Ivoire: quatre morts dans une bousculade après le meeting du parti au pouvoir

Quatre personnes sont mortes dimanche en Côte d'Ivoire dans une bousculade à la sortie d'un grand meeting du parti au pouvoir dans un stade, a déclaré mercredi à la presse un des cadres du parti, Amédé Koffi Kouakou.

Environ 60.000 personnes ont assisté au stade d'Ebimpé d'Abidjan au meeting du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti du chef de l'Etat Alassane Ouattara. Ce dernier y a annoncé qu'il prendrait une décision "dans les jours qui viennent" concernant sa candidature à un quatrième mandat à la présidentielle d'octobre.

"C'est au moment de rentrer à la maison, en dehors du stade, qu'il y a eu une bousculade", a indiqué Amédé Koffi Kouakou, président du Comité d'organisation du congrès du RHDP, qui avait également lieu le weekend dernier.

M. Koffi Kouakou, également ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a présenté ses "condoléances les plus attristées à toutes les victimes", et souhaité un "bon rétablissement à ceux qui sont blessés", en précisant que l'hospitalisation des victimes avait été prise en charge par le parti.

"Une pensée émue aux victimes décédées. Que leurs familles trouvent ici l’expression de notre profonde tristesse et de notre soutien total", a de son côté réagi le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Adama Kamara, qui s'est rendu au chevet de blessés à l'hôpital d'Anyama, la commune du stade.