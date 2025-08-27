Côte d'Ivoire: six fonctionnaires ivoiriens "enlevés" par des supplétifs de l'armée burkinabè près de la frontière

Six fonctionnaires ivoiriens auraient été "enlevés" au nord-est de la Côte d'Ivoire puis emmenés au Burkina Faso frontalier par des supplétifs civils de l'armée burkinabè, selon des sources locales.

27 Aoû. 2025 à 17h30 (TU)
Par
TV5MONDE
avec AFP
L'incident s'est déroulé près de la sous-préfecture de Tougbo, au nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso.

Six fonctionnaires ivoiriens travaillant pour une structure d'aide aux réfugiés ont été "enlevés" dimanche dans le nord-est du pays par des supplétifs civils de l'armée burkinabè puis "emmenés" au Burkina Faso, a affirmé mercredi à l'AFP un élu de la zone, confirmant l'information de médias locaux.

La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations tendues depuis l'arrivée au pouvoir il y a près de trois ans du capitaine putschiste Ibrahim Traoré, à Ouagadougou. Le Burkina accuse régulièrement son voisin de déstabilisation, ce qu'Abidjan nie. 

(Re)lire Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, discussions autour d'une frontière sous tension

Les deux pays partagent une frontière de près de 600 km poreuse et souvent mal délimitée, ce qui occasionne parfois des arrestations de part et d'autre. 

Dimanche, six agents de la Direction d’aide et d’assistance aux réfugiés et apatrides (DAARA) "sont partis pour faire identifier des réfugiés dans la sous-préfecture de Tougbo, dans le village de Kalan 2, à la frontière du Burkina Faso", a expliqué un élu local sous couvert d'anonymat.

"Ils ont été enlevés et emmenés" par des supplétifs civils de l'armée burkinabè, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), au Burkina Faso, a-t-il dit, précisant qu'ils n'étaient pas escortés par l'armée.

(Re)lire Au Burkina Faso, qui sont les Volontaires pour la défense de la patrie ?

Les autorités des deux pays n'avaient pas communiqué mercredi après-midi sur l'incident.

La Côte d'Ivoire accueille sur son territoire plus de 80.000 réfugiés venant du Burkina qui fuient les violences jihadistes ou les exactions des milices supplétives de l'armée. 

L'Agence ivoirienne de presse (AIP, public), affirmait mardi que les agents "ont été interceptés par des VDP burkinabè alors qu’ils circulaient à bord de leur véhicule de service", avant d'être "escortés de force vers la localité frontalière de Moussokantou" au Burkina.

Selon la même source, "des témoins ont rapporté que, quelques heures plus tard, les agents de la DAARA ont été héliportés vers une destination inconnue".

Par ailleurs, dans la nuit de dimanche à lundi, près de la frontière entre les deux pays, quatre villageois ont été tués et un autre porté disparu lors d'une incursion "d'individus armés non identifiés", a annoncé l'armée ivoirienne mardi.

(Re)lire Côte d'Ivoire: ce que l'on sait sur l'"incursion" au nord du pays menée par des "hommes armés non identifiés"

L'attaque à eu lieu dans le village de Difita, à une centaine de kilomètres de Tougbo, côté ivoirien. Il s'agit de la première attaque meurtrière de ce type dans le pays depuis 2021.

Il n'y a priori "aucun lien" entre cette attaque et l'enlèvement des six fonctionnaires, selon l'élu local.

