Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam renonce à la présidence du principal parti d'opposition, le PDCI-RDA

Un communiqué de presse, une vidéo diffusée par le média en ligne BRUT Afrique, la direction du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain), fondé en 1946 par Félix Houphouet-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne, aujourd'hui l'un des principaux partis d'opposition dans le pays, a certes pris tout le monde de court, mais tout a été mis en oeuvre afin que l'information circule et soit publique.

Dans un communiqué daté de ce dimanche 11 mai, Tidjane Thiam remet son mandat de président du parti aux militant.e.s. "Face au harcèlement judiciaire inqualifiable dont le Parti et moi-même sommes l'objet, face au déni de nationalité ivoirienne par les autorités, au mépris de l'histoire et des traditions de notre pays, je souhaite préserver le Parti d'une prise en otage planifiée.", peut-on lire dans ce communiqué.

Alors qu'il est actuellement en France, Tidjane Thiam affirme être l’objet d’"attaques répétées et injustifiées, avec la justice pour principal instrument". Dans une courte vidéo postée la nuit dernière sur les réseaux sociaux, il annonce remettre « la présidence du parti entre les mains des militants du PDCI » et désigne un président par intérim, Ernest N’Koumo Mobio, pour le remplacer.

Conformément aux statuts du parti, l'intérim est effectivement assuré par le doyen des vices-présidents, Ernest N'Koumo Mobio. S'adressant toujours à leurs militants, ce dernier a déclaré : "[...] Je ne puis me dérober à l'appel du devoir. J'accepte avec responsabilité les charges qui m'incombent, en vertu de l'âge qui est le mien. Je m'engage à assumer pleinement le rôle qui m'est ainsi dévolu, en comptant sur vous, votre jeunesse, et sur votre détermination."

Un bureau politique du PDCI-RDA a été convoqué ce lundi matin, à la maison du parti à Abidjan. La décision de Tidjane Thiam intervient alors qu’un procès est en cours, dans lequel sa légitimité à la tête du PDCI-RDA est contestée. Une militante du parti remet en effet en question la légalité de son élection à la tête du parti, en décembre 2023. Le tribunal d'Abidjan doit se prononcer dans trois jours sur la régularité de cette élection.

Le 11 avril dernier, après un bureau politique, le PDCI-RDA claque à son tour la porte de la Commission électorale indépendante, rejoignant ainsi le PPA-CI, le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire, de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Le 22 avril, la justice prononce la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, au motif qu'il bénéficiait de la nationalité française, acquise par naturalisation en 1987. Comme Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, pour des raisons différentes, le désormais ex-président du PDCI-RDA est désormais inéligible pour la prochaine présidentielle.

Tidjane Thiam ne renonce pas malgré tout à sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain, même si sa radiation ne lui permet pas pour le moment de se lancer dans la bataille. A quelques mois seulement de ce scrutin capital pour l'avenir du pays, le climat politique local est de plus en plus tendu. En cause : l'exclusion de la course à la présidentielle de figures de l'opposition comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, ou encore Charles Blé Goudé.