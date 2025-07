Côte d'Ivoire: un enseignant syndicaliste condamné en appel pour avoir incité à la grève

Une lourde peine confirmée par la justice ivoirienne. La cour d'appel d'Abidjan a confirmé, ce mercredi 16 juillet, la condamnation à deux ans de prison ferme, sans mandat de dépôt, d'un enseignant et responsable syndical accusé d'avoir incité à la grève dans un établissement scolaire pour réclamer, entre autres, la revalorisation des primes trimestrielles. Une grève qualifiée d'"illégale" par les autorités du pays.

Ghislain Duggary Assy est sorti de l'audience libre, mais déçu. "Je retourne libre à ma famille, je pense que c'est déjà bénéfique. C'est déplorable qu'en Côte d'Ivoire, on ne respecte pas notre liberté syndicale", a estimé Ghislain Duggary Assy.

En liberté provisoire depuis mai

À l'issue de l'audience, ses avocats ont annoncé se pourvoir en cassation "dès demain" pour contester la décision de la cour d'appel.

"Nous ne pouvons pas accepter que pour avoir simplement distribué un mot d'ordre de grève, un citoyen, un syndicaliste reconnu puisse écoper de 24 mois de prison" Léon Paul Boto, l'un de ses avocats

Les grèves ont été rares ces dernières années en Côte d'Ivoire, une "trêve sociale" ayant été conclue en 2022, après un accord dans lequel le gouvernement s'engageait à améliorer les conditions des fonctionnaires.

Les enseignants ivoiriens réclament depuis des mois une prime d’incitation trimestrielle pour laquelle les syndicalistes avaient appelé à la grève début avril. Selon les responsables syndicaux, le mouvement avait été suivi à 80%.

"Une entrave au fonctionnement du service public"

Arrêté dans la nuit du 2 au 3 avril, Ghislain Duggary Assy avait été condamné cinq jours plus tard à deux ans de prison ferme, notamment pour "entrave au fonctionnement du service public". En mai, il avait été mis en liberté provisoire. Il a par ailleurs dénoncé les conditions "très violentes" de son arrestation, qu'il qualifie d'"enlèvement".

(Re)voirCôte d'Ivoire: les nouvelles technologies au secours d'une agriculture

"Il y avait des hommes en armes qui sont venus au nombre de dix", a expliqué le syndicaliste, précisant qu'ils "ont braqué des armes" sur lui, mais aussi sur sa famille.

Le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants (IS-MENA), David Bli Ble, venu soutenir Ghislain Duggary Assy, a de son côté affirmé sa volonté de "continuer la lutte jusqu'à ce que notre camarade retrouve sa totale liberté".

De son côté, l'ONG Amnesty International avait appelé à la "libération immédiate et sans condition de Ghislain Duggary Assy" et à l’abandon de "toutes les charges retenues contre lui". L'organisation de défense des droits humains avait précisé que "le préavis de grève, envoyé le 21 mars au ministère de l’Éducation nationale dans le respect de la procédure légale, annonçait un arrêt de travail les 3 et 4 avril".

Mais ce préavis a "abouti à cette condamnation et à une dizaine d’arrestations qui constituent une violation flagrante des droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses, en particulier du droit à la grève et de la liberté syndicale pourtant garantis par la Constitution ivoirienne et les conventions internationales ratifiées par la Côte d’Ivoire".