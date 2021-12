Coupe arabe des Nations : des quarts de finale pour faire des étincelles

Tunise/Oman

Vendredi, la Tunisie a remporté 2-1 son match face à Oman à l'Education City Stadium d’Al Rayyan. Elle est donc la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe arabe des Nations. Après une première victoire face à la Mauritanie (5-1) en ouverture de la compétition, les Tunisiens avaient perdu face à la Syrie (2-1). Les Aigles avaient arraché leur qualification lors du dernier match contre les Émirats arabe unis. Vainqueur du Groupe B, la Tunisie n’avait encore jamais eu l'occasion d’affronter Oman en compétition officielle.

"Il faut vite oublier le match contre les EAU. Nous ne pouvons pas nous permettre de fêter ce résultat car les quarts de finale seront très relevés. J’espère que nous pourrons montrer ce que nous valons vraiment", commentait avant le match Youssef Msakni, capitaine de la Tunisie, interrogé par FIFA.com.

Qatar/Émirats arabes unis

Egypte/Jordanie

(Re)voir : au Qatar, pour la Coupe arabe, l'intelligence artificielle envahit les terrains

Chargement du lecteur...

Maroc/Algérie

Le Qatar, pays hôte de la compétition, sera opposé à son voisin émirati à 19 heures GMT vendredi, pour une nouvelle édition du derby du Golfe. Deux pays voisins qui se trouvent régulièrement en rivalité sur le plan géopolitique.Sur le terrain footbalistique, non contents d’avoir remporté leurs trois matches du premier tour, les hôtes restent sur deux succès face à cet adversaire en 2019 : en Coupe d’Asie de l’AFC (4-0) et en Coupe du Golfe (4-2).Le capitaine de l'équipe du Qatar, Hassan Alhaydos, tempère cependant l'issue du match : "Ce match contre les EAU ne sera pas simple. Il ne ressemblera pas non plus à nos précédentes rencontres. Cette équipe a beaucoup changé. Ce sera dur, mais nous allons tout faire pour accéder aux demi-finales".L'Égypte rencontrera la Jordanie samedi 11 décembre à 15 heures GMT au stade Al Janoub Stadium à Al Wakrah. Les Pharaons s'étaient emparés de la première place aux dépens de l'Algérie grâce aux points de fair-play, seul critère pouvant départager les deux équipes aux statistiques identiques, mardi 7 décembre. Des cartons distribués dans les arrêts de jeu ont fait pencher la balance en faveur des Pharaons.

Samedi soir, au stade Al Thumama à Doha, au Qatar, l'Algérie et le Maroc briseront pour un temps le silence dans lequel sont plongées leurs relations diplomatiques, avec le match disputé par les deux équipes de football nationales. C'est un match très attendu par les supporters des deux pays. Samedi, les Lions de l'Atlas affronteront les Fennecs en quarts de finale de la Coupe arabe. Avec un historique de matchs remportés très équilibrés entre les deux pays, la rencontre promet, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes.

La rivalité est bien réelle entre les deux équipes qui se sont affrontées à 29 reprises et accumulent dix victoires pour les Lions de l'Atlas, neuf pour les Fennecs, et dix matchs nuls. Un match sur fond de tension diplomatique entre l'Algérie et le Maroc qui ont rompu leurs relations diplomatiques depuis août 2021 et leur confrontation indirecte sur le dossier du Sahara Occidental.



Sur leur page twitter, les Fennecs s'affichent le sourire aux lèvres avant le match de samedi : " Que des bonnes ondes à l'entraînement en vue du match de samedi"