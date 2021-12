Coupe de la Confédération : 16 équipes pour un trophée

La Coupe de la Confédération, équivalent africain de la Ligue Europa, entre mercredi dans sa phase de groupes. Les seize équipes rescapées du tour de cadrage, entre qualifiées de C3 et reversées de Ligue des Champions, ont été réparties en quatre poules dont les deux premiers disputeront les quarts de finale. Le groupe A, avec Enyimba, l’ES Sétif, les Orlando Pirates et le Ahly Benghazi paraît plutôt équilibré et verra les Libyens recevoir de nouveau chez eux après sept années d'expatriation forcée pour raisons sécuritaires. La question des déplacements des Nigérians et des Sud-Africains, interdits d’entrée en Algérie jusqu’à nouvel ordre en raison des restrictions anti-Covid, risque de créer des difficultés de calendrier. Tenante du trophée et exemptée à ce titre du tour de cadrage, la Renaissance sportive de Berkane, chère au président de la Fédération marocaine Fouzi Lekjaa, aura pour adversaires la JS Kabylie, les Camerounais de Coton Sport de Garoua et les Zambiens de NAPSA Stars, qui comptent en leurs rangs l’ancien champion d’Afrique Emmanuel Mayuka.

Le choc Raja-Pyramids

Le groupe C paraît davantage déséquilibrée, avec deux formations peu expérimentées d'Afrique de l'Ouest, les Sénégalais du Jaraaf et les Burkinabè de Salitas, et deux équipes tunisiennes qui font figure de grandes habituées : le Club Sportif Sfaxien, vainqueur de l'épreuve à trois reprises (en 2007, 2008 et 2013), et l’Etoile sportive du Sahel, qui a soulevé le trophée deux fois (en 2006 et 2015), et perdu une finale contre le... Club Sportif Sfaxien (qui subit aussi un échec lors de l'édition 2010). Habitués à se croiser, les deux poids lourds du championnat tunisien partent largement favoris. Mais le gros choc de cette phase de poules opposera le Raja Casablanca à Pyramids dans le groupe D, avec pour arbitres de ce duel de poids lourds les Zambiens de Nkana et les Tanzaniens de Namungo, qualifiés après le rejet du recours des Angolais du Primeiro de Agosto, qui les accusait d'avoir trafiqué des tests Covid.

Composition des groupes :

Groupe A : Enyimba (NGA), ES Sétif (ALG), Orlando Pirates (AFS), Ahly Benghazi (LBY).

Groupe B : RS Berkane (MAR), JS Kabylie (ALG), Coton Sport (CAM), NAPSA Stars (ZAM).

Groupe C : ES Sahel (TUN), CS Sfaxien (TUN), Salitas (BFA), Jaraaf (SEN).

Groupe D : Raja Casablanca (MAR), Pyramids (EGY), Nkana FC (ZAM), Namungo (TAN).

Calendrier prévisionnel :

Phase de poules, 1e journée : 10 mars 2021

2e journée : 17 mars 2021

3e journée : 4 avril 2021

4e journée : 11 avril 2021

5e journée : 21 avril 2021

6e journée : 28 avril 2021



Quarts de Finale : 16 mai – 23 mai 2021 (manches aller et retour)

Demi-finales : 20 juin – 27 juin 2021 (manches aller et retour)

Finale : 10 juillet 2021