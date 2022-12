Coupe du monde 2022 : comment la qualification du Maroc en quarts de finale est perçue sur le continent africain ?

"Cette victoire appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans." L'attaquant du Maroc Sofiane Boufal s'est-il montré maladroit au micro de la chaîne de télévision qatarie Bein Sport ? Cette sortie selon le quotidien burkinabé L'Observateur Paalga a choqué de nombreux Africains.

On sera tous derrière les garçons de Regragui pour les pousser le plus loin possible et on espère que samedi, face au Portugal de Cristiano Ronaldo, ils parviendront à briser le plafond de verre qui a empêché jusque-là un pays africain d’accéder au carré d’as du mondial.

Loin de tous les trolls haineux et malveillants des réseaux sociaux, le peuple algérien est derrière le peuple marocain (...) Vos frères et voisins sont avec vous.

