Coupe du monde 2022 : la qualification du Maroc, première équipe africaine, pour les demi-finales applaudie

"L'histoire du continent", "la chair de poule", "une victoire sensationnelle"... Ce 10 novembre 2022, le Maroc entre dans la légende. Le pays devient le premier du continent africain à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde de football. Cette qualification est saluée par de nombreuses figures du football mondial.

Sur son compte Twitter, la Confédération africaine de football (CAF) félicite les Lions de l'Atlas pour leur accomplissement qui fait "L'HISTOIRE DU CONTINENT !"





Le Maroc devient le premier pays Africain à arriver en demi-finales #FIFAWorldCup!



Quel accomplissement pour les ‘Atlas Lions’! @EnMaroc pic.twitter.com/9VQ6J6jeeU — CAF - FR (@caf_online_FR) December 10, 2022

"Je n'arrive pas à y croire"

"Ils étaient tous jeunes, je les ai vu arriver et voir aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire", commente ému Mehdi Benatia, ancien défenseur marocain sur beIN sport, chaîne pour laquelle il est consultant. Il se considère comme "un grand frère" pour l'équipe marocaine actuelle. "C'est incroyable, on est en demi-finale de la Coupe du monde, je n'arrive même pas à y croire, j'ai la chair de poule... ". Il peine à réaliser ce que son équipe vient de réaliser. "C'est incroyable, un grand respect pour ce qu'ils font. Les mecs ont tout donné", poursuit-il.



Concernant la demi-finale qui se jouera le 14 décembre, "on ne sait pas contre qui on jouera en demi-finale mais au point où on en est, s'il faut mettre un gardien de but dans le champ, on le fera. Je suis sûr qu'ils vont répondre présent, leur état d'esprit est incroyable", estime le consultant sportif.

L'ancien attaquant international ivoirien Didier Drogba a également commenté la victoire des Lions de l'Atlas sur son compte Twitter. Il félicite également Walid Regragui, le sélectionneur marocain.

Ça y est, ils l’ont fait !!!!bravo le Maroc @FRMFOFFICIEL pour cet exploit

Vive l’Afrique @WalidRegraguiof frère suis trop content pour toi — Didier Drogba (@didierdrogba) December 10, 2022



L'ancien attaquant anglais Gary Lineker se réjouit d'une "victoire sensationnelle pour le Maroc." En demi-finales, les Lions de l'Atlas affronteront le vainqueur du match France-Angleterre, qui se joue ce 10 décembre à 19h TU.

Wow. Sensational victory for Morocco. Gutsy, spirited, organised, calm and deserved. The first African side to reach a World Cup semifinal. Well played. Well f**king played. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 10, 2022

