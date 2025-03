Coupe du Monde 2026 : quelles seront les équipes africaines qualifiées ?

Les matchs de qualification se jouent au sein de chacune des confédérations continentales. L'Asie aura 9 qualifiés, l'Afrique 10 qualifiés, l'Amérique du Nord centrale plus les Caraïbes 8 qualifiés, l'Amérique du Sud 7 qualifiés, l' Océanie 2 qualifiés et l'Europe 16 qualifiés.

Neuf équipes africaines seront qualifiés directement si elles terminent en tête de leur groupe (de A à I). Une dixième équipe sera qualifiée si elle remporte le tournoi de barrages entre les 4 meilleures deuxièmes de chaque groupe.

Les qualifications dans la zone Afrique (CAF) se jouent en dix journées. Le point à la 5e journée.

Groupe A

1 . Égypte 10pts /

2. Sierra Leone 8pts /

3. Guinée Bissau 6pts /

4. Burkina Faso 5pts /

5. Éthiopie 3pts /

6. Djibouti 1pts /

Sierra Leone-Guinée Bissau 3-1 (20 mars)

Burkina Faso- Djibouti (21 mars)

Éthiopie-Égypte (21 mars)

Groupe B

1 . Soudan 10pts /

2. Sénégal 8pts /

3. RD Congo 7pts /

4. Togo 3pts /

5. Soudan du Sud 2pts /

6. Mauritanie 1pts /

RD Congo-Soudan du Sud (21 mars)

Togo-Mauritanie (22 mars)

Soudan-Sénégal (22 mars)

Groupe C

1 . Bénin 8pts /

2. Rwanda 7pts /

3. Afrique du Sud 7pts /

4. Lesotho 5pts /

5. Nigeria 3pts /

6. Zimbabwe 3pts /

Zimbabwe-Bénin 2-2 (20 mars)

Rwanda-Nigeria (21 mars)

Afrique du Sud-Lesotho (21 mars)

Groupe D

1 . Cap-Vert 10pts /

2. Cameroun 9pts /

3. Libye 8pts /

4. Angola 7pts /

5. Maurice 4pts /

6. Eswatini 1pts /

Cap-Vert – Maurice 1-0 (20 mars)

Libye-Angola 1-1 (20 mars)

Eswatini-Cameroun 0-0 (20 mars)

Groupe E

1 . Maroc 9pts /

2. Niger 6pts /

3. Tanzanie 6pts /

4. Zambie 3pts /

5. Congo 0pts /

6. Érythrée 0pts /

Niger-Maroc (21 mars)

Groupe F

1 . Gabon 12pts /

2. Côte d'Ivoire 10pts /

3. Burundi 7pts /

4. Kenya 6pts /

5. Gambie 4pts /

6. Seychelles 0pts /

Gambie-Kenya 3-3 (20 mars)

Gabon-Seychelles 3-0 (20 mars)

Burundi-Côte d’Ivoire (21 mars)

Groupe G

1 . Algérie 12pts /

2. Mozambique 12pts /

3. Guinée 6pts /

4. Botswana 6pts /

5. Ouganda 6pts /

6. Somalie 0pts /

Mozambique-Ouganda 3-1 (20 mars)

Botswana-Algérie (21 mars)

Guinée-Somalie (21 mars

Groupe H

1 . Tunisie 13pts /

2. Namibie 11pts /

3. Liberia 7pts /

4. Malawi 6pts /

5. Guinée Équatoriale 6pts /

6. Sao Tiomé-et-Pricinpe 0pts /

Malawi-Namibie 0-1 (20 mars)

Libéria-Tunisie 0-1 (19 mars)

Guinée Équatoriale-Sao Tomé-et-Principe (21 mars)

Groupe I

1 . Madagascar 10pts /

2. Ghana 9pts /

3. Comores 9pts /

4. Mali 8pts /

5. République centrafricaine 4pts /

6. Tchad 0pts /

Comores-Mali 0-3 (20 mars)

République centrafricaine-Madagascar 1-4 (19 mars)

Ghana-Tchad (21 mars)

