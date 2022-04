Mondial 2022 : tirage relevé pour les équipes africaines

Le Sénégal bien logé avec le pays organisateur (groupe A)

La Tunisie contre les champions du monde (groupe D)

Première nation africaine au classement FIFA (20e mondial), vainqueur de la CAN en ce début d’année, le Sénégal est porté par une impressionnante dynamique. Le tirage au sort laisse entrevoir de belles choses, puisque les champions d'Afrique évolueront dans la poule A, celle du Qatar, pays organisateur de ce Mondial 2022 et auront l'honneur de disputer le match d'ouverture, face aux Pays-Bas de Memphis Depay, l’un des « gros » du chapeau 2. Tous les espoirs sont permis pour les doubles vainqueurs de l'Egypte, tombés avec l'émirat hôte sur la plus faible des huit têtes de série, seule équipe parmi les 29 qualifiés connus à ne jamais avoir joué de phase finale. Leur troisième adversaire est l’Equateur, une équipe sud-américaine du chapeau 4 qui paraît à leur portée. Les héros de 2002, El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga, voient déjà leurs petits frères écrire une nouvelle page glorieuse.

Pour sa sixième participation, la Tunisie est une nouvelle fois tombée dans un groupe comprenant deux équipes européennes : le Danemark, que les Aigles de Carthage affronteront lors de leur premier match, mais aussi et surtout la France, championne du monde sortante. Entre ces deux rencontres, les coéquipiers de Wahbi Khazri se frotteront au vainqueur d’un barrage intercontinental : soit le Pérou, soit l’Australie, soit les Emirats Arabes Unis. Pour les tombeurs du Mali en barrages, tout l'enjeu consistera à être encore en course pour la qualification quand les Bleus se présenteront sur leur chemin, dans ce qui sera l'une des affiches de la troisième journée. Le défi sera double pour les Tunisiens, qui n'ont jamais battu la France (2 nuls, 2 défaites) et ne sont jamais parvenus à franchir le premier tour du Mondial.

(Re)lire : Mondial 2022 : le tirage au sort a-t-il été favorable aux nations d'Afrique ?

Une poule très dense pour le Maroc (groupe F)

Le Cameroun retrouve le Brésil (groupe G)

Si le Maroc est de son côté la première équipe africaine à avoir franchi le premier tour d’une Coupe du monde, en 1986, il y aura cette fois fort à faire pour y parvenir dans une poule composée de la Croatie, finaliste sortant, de la Belgique, demi-finaliste sortant et toujours ambitieux, du Canada, vainqueur de la zone Concacaf avec un jeu alerte et séduisant. Il y a quatre ans, dans une poule relevée incluant l'Espagne et le Portugal, les Lions de l'Atlas avaient traîné comme un boulet leur défaite inaugurale contre l'Iran, intervenue suite à un « CSC » [but contre son camp, NDLR] cruel en toute fin de rencontre. Il s'agira cette fois d'éviter pareil faux-départ. C'est dire si le premier match, face aux coéquipiers de Luka Modric, risque d'être déterminant. Pour espérer sortir de cette poule, Achraf Hakimi et les siens n'auront d'autre choix que de bousculer la hiérarchie.

31ème sur 32 en 2010, 32ème quatre ans plus tard, le Cameroun a traversé comme une âme en peine les deux dernières Coupes du monde qu'il a disputées. Leur parcours avait été si décevant que peu de gens s’en rappellent, mais les Lions Indomptables ont déjà affronté le Brésil lors de leur dernière participation au Mondial, en 2014. Balayés (4-1) à Brasilia, ils n'avaient pas fait le poids et étaient rentrés à Yaoundé sans avoir marqué le moindre point. Il s'agira cette année de faire mieux, dans un groupe plutôt dense, car avant de retrouver Neymar et les Auriverde, les hommes de Rigobert Song disputeront deux rencontres contre la Suisse puis la Serbie, deux équipes européennes tout sauf simples à manier.

(Re)lire : Barrages de la Coupe du monde (zone Afrique) : quels enseignements ?

Le Ghana sur un air de revanche (groupe H)

Le tirage complet :

Pour son retour en Coupe du monde après une éclipse de huit ans, le Ghana retrouve l’Uruguay, de sinistre mémoire pour un pays où pas un supporter n’a oublié la main de Luis Suarez, un 2 juillet 2010 à Johannesburg… Mais avant de croiser de nouveau le fer avec la Celeste, aux stars vieillissantes mais à la grinta intacte, les Black Stars devront résister au Portugal, déjà croisé sans succès en 2014 (défaite 2-1), et à la Corée du Sud, équipe asiatique parmi les plus régulières en phase finale. Tout sauf simple.

Groupe A : Qatar, Pays - Bas, Sénégal, Equateur.

Groupe B : Angleterre, Etats-Unis, Iran, Pays de Galles ou Ecosse ou Ukraine.

Groupe C : Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite.

Groupe D : France, Danemark, Tunisie, Emirats arabes unis ou Australie ou Pérou.

Groupe E : Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande.

Groupe F : Belgique, Croatie, Maroc, Canada.

Groupe G : Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun.

Groupe H : Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana.

Mondial 2022 : le tirage au sort a-t-il été clément avec les équipes africaines ?