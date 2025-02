Coupures d'électricité au Gabon: le pouvoir dénonce "un sabotage" dans une centrale

Les autorités gabonaises ont dénoncé un "sabotage" dans une centrale thermique de Libreville visant selon elles à "jeter le discrédit" sur la transition politique, au moment où les coupures d'électricité s'intensifient dans la région de la capitale.

Perpétré à la centrale thermique d'Alénakiri, au sud de la capitale, "cet acte criminel a provoqué d'importantes coupures d'électricité et a gravement perturbé l'approvisionnement en énergie du Grand Libreville", a annoncé mardi soir le porte-parole du gouvernement de transition (CTRI), le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, dans un communiqué lu à la télévision publique.

"Une enquête a été immédiatement ouverte pour identifier et traduire en justice les auteurs et commanditaires", a-t-il dit en dénonçant "une stratégie soigneusement orchestré par des ennemis du changement" dans le but de "terroriser la population" et "jeter le discrédit" sur la transition.

C'est dans la nuit du 8 au 9 février que "des câbles d'alimentation électrique ont été sectionnés" dans la centrale à gaz, bloquant son fonctionnement et induisant "une réduction de 40 MW à la centrale électrique" couplée, selon des responsables de la production thermique, cités par la chaîne d'Etat Gabon 1ère.

La capitale gabonaise a connu ces dernières semaines une série de longues coupures électriques qui se sont intensifiées ces derniers jours.

Ces coupures sont plus importantes que les opérations dites de "délestage" pratiquées chaque jour dans différents quartiers pour pallier le déficit de production électrique.

Alors que le pouvoir dit tout faire pour trouver des solutions, ces coupures alimentent le mécontentement de la population, à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en avril.

Une manifestation contre les défaillances de la société nationale d'eau et d'électricité (SEEG) prévue samedi dernier a été interdite par les autorités.

Début février, un influenceur qui avait dénoncé dans une vidéo les conséquences d'une longue panne d'électricité aux urgences de l'hôpital général de Libreville, plongé dans le noir, a été interpellé et écroué. Il a été remis en liberté provisoire mardi, selon son avocat.

Le président de transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, lors du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, en France, le 4 octobre 2024 AFP/Archives

Plombée par les dettes et le mauvais état de ses infrastructures vieillissantes, la SEEG a plusieurs fois été épinglée ces derniers mois pour les dysfonctionnements du réseau électrique, assortis de deux scandales liés à un trafic de faux compteurs et des détournements de recettes.

Placée sous administration provisoire fin août, la société avait fait état en septembre 2024, d'"une crise énergétique sans précédent" et annoncé un programme de délestage pour "éviter un effondrement total du réseau électrique".

Le président de la Transition "ne tolérera aucune tentative de manipulation, de sabotage, ou de déstabilisation" et "met en garde toutes celles et ceux qui dans l'ombre s'emploient à semer le chaos et la division, ils seront identifiés et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi", a ajouté mardi soir le colonel Manfoumbi Manfoumbi

L'élection présidentielle est prévue le 12 avril, moins de deux ans après le coup d'Etat qui a porté au pouvoir le général Oligui Nguema. Candidat pressenti à ce mandat de sept ans, le président de la transition ne s'est pas encore ouvertement déclaré.