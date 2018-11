Coût des études en France : le malaise des étudiants africains

Originaire de Côte d’Ivoire, Anicet Marahoua est arrivé en France en 2014. Il est actuellement en 3ème année de doctorat en Sciences du langage et communication politique à Sorbonne Université.

Karamoko Diaby est étudiant en Master de Lettres modernes à Paris 3 et d’origine malienne. Il est arrivé à Paris, il y a 4 ans.

Etudiant en master entrepreneuriat à l’Université de Lorraine et à l’Université de Montpellier, Malado Bah, d’origine Guinéenne, vit en France depuis 2012.

Dès la rentrée 2019, les étudiants devront débourser 2770 euros pour une année de licence et 3770 euros pour une année de master et de doctoratau lieu de 170 euros en licence, 243 euros en master et 380 euros en doctorat. Ce programme appelé “Bienvenue en France” vise à renforcer l’attractivité, améliorer l’accueil des étudiants et augmenter le nombre d’aides financières. Ce n'est pas ce qu'en retiennent les étudiants que nous avons rencontrés à Paris et à Dakar.Toute notre vie a été bercée l’éducation française. Venir en France, c’est plus simple car l’éducation au pays est très calquée sur le modèle français, et je n’avais pas les moyens d’aller ailleurs. C’est aussi compliqué de faire ses études en Côte d’Ivoire à cause des crises et des grèves dans les universités qui poussent les étudiants à aller ailleurs comme lors de la crise politique en 2010.C’est une mesure discriminatoire. Le but ce n’est pas d’être attractif, c’est de diminuer sinon d'interdire la venue des étudiants africains parce qu’on est le gros lot du contingent. De nombreux Maliens, Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, Burkinabés, Guinéens viennent en France et cette mesure va interdir l’accès au territoire.J’ai reçu une bourse mais celle-ci est rare, j’étais le seul en Côte d’Ivoire. J'ai eu des petits boulots, ma famille, mes frères m'ont aidé. J'ai contracté un prêt pour aller au bout de ma thèse. On essaye tous d'aller au bout de nos rêves, de nos envies donc augmenter de près de 20 fois les frais de scolarité, c’est une mesure inhumaine et insensée.Comme tous les étudiants africains d’origine francophone, nous vivons la France dans l'âme depuis l’enfance. On nous enseigne Victor Hugo, Lamartine, Apollinaire…Dans nos pays respectifs, le système éducatif est encore embryonnaire. Venir étudier en France c’est une chance notamment pour les familles modestes.En France, ce sont de futurs ambassadeurs qui sont formés. Cette politique d’attractivité répond donc aux normes d’une politique d’immigration choisie, voulue par le Président de la République. Cette mesure va freiner les arrivées et précariser les étudiants. Venir en France, c’est déjà le parcours du combattant, ça va baisser l’attractivité et ceux qui sont déjà là ne vont pas pouvoir mettre tout en oeuvre pour étudier convenablement. Ce sont des mesures qui brisent des rêves, des vies.Si les personnes qui sont déjà dans le système sont touchées par cette mesure, ça va m’impacter fortement et ça voudra dire que je vais accorder beaucoup plus de temps à mon job étudiant et moins de temps à mes cours, cela entraînera forcément une baisse de mes résultats.Je n’ai pas reçu de bourse étatique. La première année, mes parents m’ont aidé financièrement. Ces 5 dernières années ont été financées par le travail que je fais à côté de mes études mais ça me prend beaucoup de temps.Je pense plutôt que le fait d’avoir une d’éducation fondée sur les valeurs de la République, la solidarité, c’est le point fort du système éducatif français et c’est cela qui peut augmenter l’attractivité de la France.