Covid-19 et essais de vaccin en RDC : "Jamais les Congolais ne seront utilisés comme cobayes", pour le professeur Muyembe

La République démocratique du Congo est prête à accueillir les essais d'un futur vaccin contre le Covid-19. C'est ce que déclarait ce vendredi 3 avril le responsable congolais de la lutte contre la pandémie, Jean-Jacques Muyembe, en charge de la risposte contre le Covid-19 en RDC.



"Nous avons été choisis pour faire ces essais. Le vaccin sera produit soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Chine. Nous, nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous", se réjouissait alors le professeur, connu pour ses travaux sur le virus Ebola.



"Peut-être vers juillet - août, nous pourrons commencer à avoir des essais cliniques de ce vaccin", précisait également ce vendredi 3 avril le virologue congolais, qui s'exprimait devant la presse aux côtés de l'ambassadeur américain en RDC Mike Hammer.

Des vaccins expérimentaux contre Ebola



Le virologue fait un parallèle avec le virus Ebola pour expliquer l'essai d'un vaccin expérimental sur le Covid-19. Plus de 320.000 personnes ont bénéficié de deux vaccins utilisés à titre expérimental contre le virus Ebola.



La fin de la dixième épidémie d'Ebola en RDC doit être proclamée ce 12 avril 2020. Ebola a tué plus de 2.200 personnes dans l'est du pays depuis le 1er août 2018.

Les Congolais refusent d'être des "cobayes"

Les propos du virologue congolais ont suscité de très vives réactions chez plusieurs Congolais refusant d'être des "cobayes".



"Chers médecins, scientifiques et empires pharmaceutiques. Lorsque vous avez fini de tester vos vaccins #Covid19 sur des animaux, avant même d'envisager de venir l'essayer sur des Africains, un peuple pour lequel vous n'avez jamais montré de considération, essayez sur vous-même", tempête le musicien suédo-congolais Mohombi sur Twitter.

Chers médecins, scientifiques et empires pharmaceutiques. Lorsque vous avez fini de tester vos vaccins #Covid19 sur des animaux, avant même d'envisager de venir l'essayer sur des Africains, un peuple pour lequel vous n'avez jamais montré de considération. ESSAYEZ SUR VOUS-MÊME ! — - Mohombi - AfroViking (@Mohombi) April 3, 2020



Ces réactions interviennent peu de temps après une séquence à la télévision française montrant deux chercheurs s'interroger en direct sur l'opportunité de tester un vaccin en Afrique.

"Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida, où chez les prostituées on essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées?", avait déclaré l'un des médecins, Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital parisien Cochin. Le professeur Mira a présenté ensuite ses excuses.



Dans ce contexte, le professeur Muyembe a cherché à rassuré les Congolais, dans une vidéo publiée sur le compte Facebook officiel du Comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en RDC (CMR Covid-19), l'agence chargée de lutter contre le virus.



"Nous n'allons pas commencer la vaccination en RDC sans qu'elle soit testée auparavant en Amérique et ailleurs. [...] Je suis moi-même Congolais et jamais les Congolais ne seront utilisés comme cobayes", a dit le professeur Muyembe.