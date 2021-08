Covid-19 : l'Afrique paie ses vaccins au prix fort

Les entreprises Pfizer et Moderna viennent d’augmenter le prix de leur vaccin, à 19,50€ et 21,5€ respectivement. Les doses accessibles par les pays africains peuvent afficher des montants d'autant plus élevés allant jusqu’à 70$ la dose. Pourtant, le continent affiche un taux de vaccination de la population de seulement 1,5% .