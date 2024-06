COVID-19 : le Togo va dépister tous les pélerins de retour du Hajj

En plus d'un test de dépistage, les pèlerins de retour au Togo devront "limiter les contacts, porter des masques, se laver régulièrement les mains, éviter les rassemblements pendant les 10 jours suivant leur retour", a détaillé le gouvernement togolais dans un communiquédu 28 juin.

Voir Sénégal : des cas de Covid-19 détectés chez les pèlerins de retour de La Mecque

Quelque 1,8 million de pèlerins se sont rendus cette année en Arabie saoudite pour le grand pèlerinage annuel et les autorités saoudiennes ont fait état d'un bilan de 1.300 décès dus, selon elles, à la chaleur.

Les rituels se sont déroulés sous des températures très élevées, qui ont atteint 51,8 degrés Celsius à la Grande Mosquée de La Mecque, la ville la plus sainte de l'islam dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Mais certains observateurs estiment qu'un certain nombre de ces décès ont pour cause une maladie à syndrome respiratoire comme le Covid-19.

En début de semaine, les autorités sénégalaises ont évoqué "une épidémie de type respiratoire". ELles ont mis en place des tests de dépistage volontaire du Covid-19 et réimposé le port du masque à l'aéroport international à l'arrivée des pèlerins.

"Des décès ont été enregistrés au cours du hajj 2024, dont certains dans un contexte de détresse respiratoire et de déshydratation", ont indiqué les autorités togolaises dans leur communiqué.

"Des cas de Covid-19 et d'autres maladies respiratoires ont été détectés chez des pèlerins dans la sous-région de retour dans leur pays", ont-elles ajouté.

Avec une population de près de 8 millions d'habitants, dont 47% de chrétiens, 33% d'animistes et 18% de musulmans, ce petit pays d'Afrique de l'ouest a envoyé quelque 2.500 pèlerins pour le hajj traditionnel à La Mecque cette année.

Les pèlerins, partis début juin, doivent rentrer au Togo entre samedi et le 3 juillet grâce à des vols affrétés spécialement par le gouvernement.